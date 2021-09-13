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"У нас получилось достаточно быстро": Серябкина подтвердила, что находится на последних сроках беременности

Бывшая участница Serebro Ольга Серябкина в новом интервью не только рассказала о пополнении в семье, но и о своих планах на малыша и поделилась фотографиями с округлившимся животом.

13 сентября, 16:01

Фото © Instagram / seryabkina

В середине нулевых, когда группа "Серебро" только начала появляться в эфирах телеканалов и радио, Серябкина была одной из самых сексуальных представительниц российской сцены. Годы шли, группа распалась, а девушка вышла замуж. Откровенные наряды и фотосессии ушли в прошлое, а теперь 36-летняя певица и вовсе объявила о том, что скоро станет мамой. И хоть фанатов новость приятно шокировала, Ольга к переменам уже готова.

Очень долгое время я была максимально сосредоточена на карьере. И только когда вышла замуж, поняла, что хочу иметь полноценную семью. А ещё захотелось жить за городом. Сейчас мы как раз строим дом — во время карантина нашли классное место на берегу водохранилища

Ольга Серябкина

Фото © Instagram / seryabkina

Фото © Instagram / seryabkina

В интервью Tatler певица очень часто говорит "мы". И если ещё несколько лет назад это чаще всего значило группу, сделавшую её знаменитой, то после свадьбы в конце 2020 года Серябкина имеет в виду себя и мужа — бизнесмена Георгия Начкебия. О грядущем пополнении они узнали в конце марта. Не обошлось и без романтичных историй.

С ребёнком у нас получилось достаточно быстро. Мы почувствовали готовность — и всё сложилось. Забавно: прошлым летом я писала песню "Не стыдно", и там были строчки: "Куранты бьют, и мы в азарте. Любимый, всё узнаем в марте". Не поверишь, я действительно обо всём узнала в самом конце марта. Потом вспомнила эти слова и подумала: ага, видимо, я догадывалась

Ольга Серябкина

Фото © Instagram / seryabkina

Фото © Instagram / seryabkina

По словам Ольги, они уже знают пол ребёнка и даже выбрали для него имя. Но раскрывать эту информацию прессе певица не стала. Всё станет известно уже в конце этого года. По прогнозам, тогда малыш уже появится на свет.

Мы знаем пол — не стали делать из этого какой-то тайны для себя. И имя выбрали, которое сразу понравилось нам обоим. Делали это, не перебирая понравившиеся варианты, а прислушиваясь к внутренним ощущениям

Ольга Серябкина

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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