В середине нулевых, когда группа "Серебро" только начала появляться в эфирах телеканалов и радио, Серябкина была одной из самых сексуальных представительниц российской сцены. Годы шли, группа распалась, а девушка вышла замуж. Откровенные наряды и фотосессии ушли в прошлое, а теперь 36-летняя певица и вовсе объявила о том, что скоро станет мамой. И хоть фанатов новость приятно шокировала, Ольга к переменам уже готова.

Очень долгое время я была максимально сосредоточена на карьере. И только когда вышла замуж, поняла, что хочу иметь полноценную семью. А ещё захотелось жить за городом. Сейчас мы как раз строим дом — во время карантина нашли классное место на берегу водохранилища Ольга Серябкина

Фото © Instagram / seryabkina

В интервью Tatler певица очень часто говорит "мы". И если ещё несколько лет назад это чаще всего значило группу, сделавшую её знаменитой, то после свадьбы в конце 2020 года Серябкина имеет в виду себя и мужа — бизнесмена Георгия Начкебия. О грядущем пополнении они узнали в конце марта. Не обошлось и без романтичных историй.

С ребёнком у нас получилось достаточно быстро. Мы почувствовали готовность — и всё сложилось. Забавно: прошлым летом я писала песню "Не стыдно", и там были строчки: "Куранты бьют, и мы в азарте. Любимый, всё узнаем в марте". Не поверишь, я действительно обо всём узнала в самом конце марта. Потом вспомнила эти слова и подумала: ага, видимо, я догадывалась Ольга Серябкина

Фото © Instagram / seryabkina

По словам Ольги, они уже знают пол ребёнка и даже выбрали для него имя. Но раскрывать эту информацию прессе певица не стала. Всё станет известно уже в конце этого года. По прогнозам, тогда малыш уже появится на свет.