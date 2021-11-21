Метеоролог Вильфанд предупредил жителей Московского региона о сильной гололедице

Сильный гололёд прогнозируется в понедельник и вторник в столичном регионе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Температура в ближайшие дни в Московской области будет выше нормы на пару градусов. Дневная температура — от 0 до +3 градусов, ветер будет до 15 метров в секунду. Сильная гололедица прогнозируется с понедельника. В ночь на понедельник будет от 0 до –2 градусов, ветерок тоже будет. Сильная гололедица будет продолжаться в понедельник и вторник", — заявил синоптик в беседе с РИА "Новости".