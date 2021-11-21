Фанаты бросили бутылку в голову футболиста "Марселя" во время матча с "Лионом"

Во Франции вновь произошёл скандал на футбольном матче. Игру очередного тура местного чемпионата между "Лионом" и "Марселем" пришлось остановить всего спустя две минуты после начала — болельщики бросили бутылку в голову полузащитнику марсельцев Димитри Пайету.

Инцидент произошёл, когда футболист готовился к подаче углового. Фанаты хозяев пытались помешать ему исполнить стандарт и начали кидаться различными предметами, один из которых и попал в цель. Пайет рухнул на газон и смог встать только через несколько минут. Арбитр встречи Рудди Буке принял решение остановить игру.

Напомним, что Димитри Пайет уже не впервые оказывается в центре скандала с болельщиками. Так, в августе в матче с "Ниццей" он бросил обратно на трибуну одну из пластиковых бутылок, которые в него кидали фанаты хозяев. После этого болельщики выбежали на поле, игру пришлось остановить. Спустя некоторое время судья попросил команду вернуться, но игроки "Марселя" отказались. В результате матч удалось переиграть только 27 октября. Он завершился со счётом 1:1.