Military Times: Армия Украины впервые применила американские комплексы Javelin в Донбассе

Вооружённые силы Украины применили американские ракетные комплексы Javelin в Донбассе. Об этом сообщил главный редактор портала Military Times Говард Олтмен. Журналист утверждает, что получил эту информацию во время интервью с руководителем Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

"Буданов сказал мне, что украинские войска использовали Javelin в бою", — написал Олтмен в "Твиттере".

По словам журналиста, интервью с главой разведки Украины он записал во время визита украинской делегации в США. Буданов считает, что Javelin вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar станут существенным психологическим сдерживающим фактором для войск ДНР и ЛНР.

FGM-148 Javelin — американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Он предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей, например беспилотников, вертолётов, заходящих на посадку винтомоторных самолётов. Javelin — первый серийный ПТРК третьего поколения. Разрабатывалось данное вооружение с 1986 года, а в Армию США поступило в 1996 году.