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Military Times: Армия Украины впервые применила американские комплексы Javelin в Донбассе

В Киеве считают, что ПТРК вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar станут существенным психологическим сдерживающим фактором для войск ДНР и ЛНР.

21 ноября, 21:42
<p>Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/File:Javelin_with_checkout_equipment.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Вооружённые силы Украины применили американские ракетные комплексы Javelin в Донбассе. Об этом сообщил главный редактор портала Military Times Говард Олтмен. Журналист утверждает, что получил эту информацию во время интервью с руководителем Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

"Буданов сказал мне, что украинские войска использовали Javelin в бою", — написал Олтмен в "Твиттере".

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По словам журналиста, интервью с главой разведки Украины он записал во время визита украинской делегации в США. Буданов считает, что Javelin вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar станут существенным психологическим сдерживающим фактором для войск ДНР и ЛНР.

FGM-148 Javelin — американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Он предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей, например беспилотников, вертолётов, заходящих на посадку винтомоторных самолётов. Javelin — первый серийный ПТРК третьего поколения. Разрабатывалось данное вооружение с 1986 года, а в Армию США поступило в 1996 году.

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Ранее физик Игорь Есаков назвал оружие, перед которым беззащитны дроны Bayraktar. Эти беспилотники, оказавшиеся на вооружении украинской армии, могут быть сбиты без расхода дорогих боеприпасов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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