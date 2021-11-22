Певица Адель ушла с интервью из-за не послушавшего её новый альбом журналиста
А лейбл артистки запретил публиковать видеозапись разговора, на организацию которого было потрачено около миллиона долларов.
Фото © Instagram / adele
Британская певица Адель (Адель Лори Блу Эдкинс) отказалась продолжать интервью с австралийским телеведущим Мэттом Дорнаном, который во время беседы признался, что не слушал её новый альбом. Об этом пишет Daily Mail.
По данным издания, Адель согласилась на тридцатиминутное видеоинтервью с журналистом, прилетевшим ради этого в Лондон. Во время встречи Дорнан не задал ей ни одного вопроса о новой пластинке. Когда 33-летняя артистка поинтересовалась у ведущего, что он думает о её альбоме, тот заявил, что не слушал его. Адель возмутил этот факт, и обиженная певица решила уйти с интервью. А её лейбл запретил Дорнану публиковать видеозапись.
Как уточняется, интервью планировалось к показу в эфире австралийского телеканала Channel 7, предположительно, потратившего на организацию беседы со звездой около миллиона долларов. После случившегося Дорнана отстранили от работы на две недели.
20 ноября вышел первый за шесть лет альбом Адель, получивший название "30". Это четвёртый студийный релиз артистки, он состоит из 12 песен.
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