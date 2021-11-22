Певица Адель ушла с интервью из-за не послушавшего её новый альбом журналиста

Британская певица Адель (Адель Лори Блу Эдкинс) отказалась продолжать интервью с австралийским телеведущим Мэттом Дорнаном, который во время беседы признался, что не слушал её новый альбом. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, Адель согласилась на тридцатиминутное видеоинтервью с журналистом, прилетевшим ради этого в Лондон. Во время встречи Дорнан не задал ей ни одного вопроса о новой пластинке. Когда 33-летняя артистка поинтересовалась у ведущего, что он думает о её альбоме, тот заявил, что не слушал его. Адель возмутил этот факт, и обиженная певица решила уйти с интервью. А её лейбл запретил Дорнану публиковать видеозапись.