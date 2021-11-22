Стало известно, у представителей каких профессий больше всего долгов

В пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) рассказали, что самая высокая долговая нагрузка у тех россиян, которые работают в службах охраны (37,6%), в сфере транспорта и логистики (31%), а также в отрасли образования (30,5%). Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Также большое количество задолженностей наблюдается у 28,9% работников в области юриспруденции, 28,8% — в сфере общественного питания, 27,2% — в туризме и гостиничном бизнесе, а также 26,7% сотрудников в отрасли автосервиса, 25,8% — фармацевтики и медицины, 25,6% — продаж. Причём, как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, минимальная долговая нагрузка фиксируется у представителей IT-индустрии (14,4%), телекоммуникационной отрасли (16,8%), а также маркетинга, рекламы и PR (20,7%).

"Очевидно, что это связано не столько с прямой потребностью в дополнительных деньгах, сколько с размером доходов: долговая нагрузка, как известно, рассчитывается как отношение ежемесячных выплат по обслуживанию всех долгов к ежемесячным доходам. Если доходы неравны, при одном и том же размере обязательств показатель долговой нагрузки (ПДН) окажется меньше у того, чья зарплата выше", — объяснил эксперт.

По его словам, даже у тех профессиональных групп граждан, чей ПДН фиксируется на максимальном уровне — представители служб охраны и логистических компаний, размер закредитованности находится ниже степени, вызывающей беспокойство у Банка России. При этом, согласно рекомендациям регулятора, финансовым организациям следует считать риски заёмщика повышенными при закредитованности более 50%.