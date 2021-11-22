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Три человека пострадали при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по столице, в 00:57 возгорание удалось ликвидировать.

21 ноября, 22:09

Фото © LIFE

Кадры с места пожара в хостеле на юго-востоке Москвы. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

При пожаре в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по столице, в 00:57 возгорание удалось ликвидировать.

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В Горно-Алтайске при пожаре в частном доме погибло три человека

"При пожаре всего спасено 30 человек, эвакуировано ещё 120 человек", — рассказал источник агентства.

Напомним, ранее стало известно, что в хостеле по адресу Волгоградский проспект, 32, корпус 8 вспыхнул пожар. Прокуратура Москвы начала проверку по факту ЧП.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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