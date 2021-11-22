Три человека пострадали при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы

Кадры с места пожара в хостеле на юго-востоке Москвы. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS )

При пожаре в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.