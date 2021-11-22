Три человека пострадали при пожаре в хостеле на юго-востоке Москвы
Как сообщили в ГУ МЧС РФ по столице, в 00:57 возгорание удалось ликвидировать.
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При пожаре в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Как сообщили в ГУ МЧС РФ по столице, в 00:57 возгорание удалось ликвидировать.
"При пожаре всего спасено 30 человек, эвакуировано ещё 120 человек", — рассказал источник агентства.
Напомним, ранее стало известно, что в хостеле по адресу Волгоградский проспект, 32, корпус 8 вспыхнул пожар. Прокуратура Москвы начала проверку по факту ЧП.
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