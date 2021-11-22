Образ Матильды из фильма "Леон" повторила школьница из Ухты. Видео © YouTube / SHOT

11-летняя школьница из города Ухты повторила культовый образ голливудской актрисы Натали Портман — Матильды из фильма "Леон" (1994). Об этом рассказал YouTube-канал SHOT.

Организатор фотосессии Ляйсан Юмагузина призналась, что с Марусей познакомилась в Крыму в этом году на фестивале "Пара-Крым". Там люди с ограниченными возможностями участвуют в различных спортивных соревнованиях. Девочка была на фестивале со своей бабушкой-колясочницей.

"Я подняла на неё (Марусю. — Прим. Лайфа) глаза и увидела просто невероятно прелестную, красивую девочку, которая удивительным образом похожа на голливудскую актрису Натали Портман. Я ей об этом сказала, но, оказалось, она даже не знает, кто это, не смотрела этот фильм. Ну, в силу, наверное, возраста, ей всего лишь 11 лет", — поделилась Юмагузина.

По её словам, общение с Марусей продолжалось, но из головы женщины не выходила схожесть школьницы со знаменитостью. В результате Юмагузиной пришла идея с фотосессией в образе героини "Леона" Матильды. Тогда женщина предложила Марусе приехать в Москву при первой же возможности и воплотить задумку в жизнь.

"Я вывесила объявления для мастеров, визажистов, парикмахеров — кто хочет поучаствовать в этом проекте и сделать это полное преображение: постричь её, вот это знаменитое каре, как-то помочь перевоплотиться. И откликнулись люди просто буквально моментально, всем захотелось в этом поучаствовать", — отметила женщина.

В то же время сама Маруся рассказала, что ей жалко отрезать волосы, потому что она долго их отращивала. Однако девочке было "интересно попробовать что-то новое, а не быть в одном постоянном образе". Маруся также поделилась, что в будущем хочет стать моделью.

"Я волнуюсь, то есть мне страшно, потому что в первый раз около меня столько людей. Я радуюсь в каких-то моментах, потому что мне хочется осуществить свою мечту", — рассказала школьница о фотосессии в образе героини голивудской звезды.

Юмагузина же отметила, что планирует отправить получившиеся кадры самой Натали Портман. Женщина уже нашла контакты знаменитости и её пресс-секретаря. "Мы не сильно надеемся, но вдруг совершенно случайно она нам пришлёт какой-нибудь новогодний привет для Маруси", — отметила организатор фотосессии. На ответ Портман надеется и сама девочка.