Адмирал Попов рассказал о сигнале SOS с субмарины НАТО перед гибелью "Курска"
По его словам, подлодка альянса следила за российской, но в какой-то момент подошла слишком близко, а может, манёвр отечественной АПЛ привёл к потере контакта.
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Командующий Северным флотом в 1999–2001 годах адмирал Вячеслав Попов заявил, что в день гибели "Курска" сигналы SOS подавала не отечественная подлодка, а субмарина НАТО. Также Попов в беседе с РИА "Новости" предположил, что российская атомная подводная лодка (АПЛ) погибла от столкновения с "иностранкой".
Собеседник агентства сообщил, что с вероятностью 90% знает название подводной лодки альянса, но не будет публично его оглашать без доказательств. Субмарина альянса следила за российской, но в какой-то момент подошла слишком близко, либо, заявил он, манёвр "Курска" привёл к потере контакта.
"Ну, он слышит, слышит, слышит, слышит и следит: вот "Курск", вот лодка. А потом "Курск" совершает какие-то действия, манёвр какой-то или действия технические, что у него меняется (или пропадает, или снижается) уровень шумности. Он перестаёт его видеть, он стремится подскочить, чтобы услышать снова, чтобы контролировать. А он в это время совершил поворот — вот тебе на, вот тебе столкновение. Ну, я моделирую", — сказал Попов.
Адмирал считает, что столкновение пришлось на носовую часть российской АПЛ, у "Курска" оказался повреждён торпедный аппарат. Был взрыв, произошло затопление первого отсека, и подводная лодка пошла ко дну.
"С вероятностью 90% знаю наименование её": Адмирал Попов заявил, что подлодка "Курск" затонула при столкновении с субмариной НАТО
Адмирал заявил, что сигналы SOS в тот день поступали не с отечественной подлодки, а с субмарины НАТО. Он также отметил, что её у берегов Норвегии нашла противолодочная авиация ВМФ РФ.
Напомним, что ещё в 2000 году Попов говорил о столкновении "Курска" с неустановленной подводной лодкой. Однако тогда адмирал не указал принадлежность субмарины. Согласно данным российских и зарубежных СМИ, в районе крушения находились атомные подлодки ВМС США Memphis и Toledo и британская Splendid.
Подводный ракетоносный крейсер проекта 949А "Антей" К-141 "Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Официально причиной крушения был назван взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины. Несколько дней весь мир ждал, что ребят-подводников спасут, но этого не произошло. На борту субмарины находилось 118 человек, все они погибли. К 20-летию со дня катастрофы Лайф снял документальный фильм.
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