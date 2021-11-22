Адмирал Попов рассказал о сигнале SOS с субмарины НАТО перед гибелью "Курска"

Командующий Северным флотом в 1999–2001 годах адмирал Вячеслав Попов заявил, что в день гибели "Курска" сигналы SOS подавала не отечественная подлодка, а субмарина НАТО. Также Попов в беседе с РИА "Новости" предположил, что российская атомная подводная лодка (АПЛ) погибла от столкновения с "иностранкой".

Собеседник агентства сообщил, что с вероятностью 90% знает название подводной лодки альянса, но не будет публично его оглашать без доказательств. Субмарина альянса следила за российской, но в какой-то момент подошла слишком близко, либо, заявил он, манёвр "Курска" привёл к потере контакта.

"Ну, он слышит, слышит, слышит, слышит и следит: вот "Курск", вот лодка. А потом "Курск" совершает какие-то действия, манёвр какой-то или действия технические, что у него меняется (или пропадает, или снижается) уровень шумности. Он перестаёт его видеть, он стремится подскочить, чтобы услышать снова, чтобы контролировать. А он в это время совершил поворот — вот тебе на, вот тебе столкновение. Ну, я моделирую", — сказал Попов.

Адмирал считает, что столкновение пришлось на носовую часть российской АПЛ, у "Курска" оказался повреждён торпедный аппарат. Был взрыв, произошло затопление первого отсека, и подводная лодка пошла ко дну.

Адмирал заявил, что сигналы SOS в тот день поступали не с отечественной подлодки, а с субмарины НАТО. Он также отметил, что её у берегов Норвегии нашла противолодочная авиация ВМФ РФ.

Напомним, что ещё в 2000 году Попов говорил о столкновении "Курска" с неустановленной подводной лодкой. Однако тогда адмирал не указал принадлежность субмарины. Согласно данным российских и зарубежных СМИ, в районе крушения находились атомные подлодки ВМС США Memphis и Toledo и британская Splendid.