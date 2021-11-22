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Композитор Дашкевич поделился воспоминаниями об актрисе Нине Руслановой

Заслуженный деятель искусств РФ отметил, что артистка "замечательно играла все мелочи", обдумывала каждую деталь своей работы.

22 ноября, 07:53
<p>Фото © ТАСС / Юрий Самолыго</p>

Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Народная артистка России Нина Русланова была одной из самых значительных актрис поколения, сказал композитор Владимир Дашкевич, комментируя новость о её смерти.

"Замечательная актриса. Я считаю, что одна из самых значительных актрис поколения, где удивить актёрским мастерством было почти невозможно. Но она это делала каждый раз", — поделился заслуженный деятель искусств России с RT.

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Дашкевич отметил, что Нина Русланова замечательно играла все мелочи, обдумывала каждую деталь своей актёрской работы. По его мнению, это школа, идущая от натуральной добросовестности.

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"Школа малого театра, школа старого русского театра. У неё это было в крови. Вот это умение так подчёркивать мелочи бытовой жизни, подчёркивать ритм речи, менять интонацию. Это выразительность беспредельная", — подчеркнул композитор.

Напомним, ранее в Союзе кинематографистов сообщили, что Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни после продолжительной болезни. СМИ назвали причину смерти артистки.

Нина Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухове под Харьковом. Первую роль в кино — Надежда в фильме "Короткие встречи" — она исполнила в 1967 году. Зрителям Русланова известна по таким картинам, как "Собачье сердце", "Завтра была война", "Не стреляйте в белых лебедей", "Дважды рождённый" и многим другим. В 1998 году Нина Русланова была удостоена звания народной артистки России.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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