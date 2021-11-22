Композитор Дашкевич поделился воспоминаниями об актрисе Нине Руслановой
Заслуженный деятель искусств РФ отметил, что артистка "замечательно играла все мелочи", обдумывала каждую деталь своей работы.
Фото © ТАСС / Юрий Самолыго
Народная артистка России Нина Русланова была одной из самых значительных актрис поколения, сказал композитор Владимир Дашкевич, комментируя новость о её смерти.
"Замечательная актриса. Я считаю, что одна из самых значительных актрис поколения, где удивить актёрским мастерством было почти невозможно. Но она это делала каждый раз", — поделился заслуженный деятель искусств России с RT.
Дашкевич отметил, что Нина Русланова замечательно играла все мелочи, обдумывала каждую деталь своей актёрской работы. По его мнению, это школа, идущая от натуральной добросовестности.
"Школа малого театра, школа старого русского театра. У неё это было в крови. Вот это умение так подчёркивать мелочи бытовой жизни, подчёркивать ритм речи, менять интонацию. Это выразительность беспредельная", — подчеркнул композитор.
Напомним, ранее в Союзе кинематографистов сообщили, что Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни после продолжительной болезни. СМИ назвали причину смерти артистки.
Нина Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухове под Харьковом. Первую роль в кино — Надежда в фильме "Короткие встречи" — она исполнила в 1967 году. Зрителям Русланова известна по таким картинам, как "Собачье сердце", "Завтра была война", "Не стреляйте в белых лебедей", "Дважды рождённый" и многим другим. В 1998 году Нина Русланова была удостоена звания народной артистки России.
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