Композитор Дашкевич поделился воспоминаниями об актрисе Нине Руслановой

Народная артистка России Нина Русланова была одной из самых значительных актрис поколения, сказал композитор Владимир Дашкевич, комментируя новость о её смерти.

"Замечательная актриса. Я считаю, что одна из самых значительных актрис поколения, где удивить актёрским мастерством было почти невозможно. Но она это делала каждый раз", — поделился заслуженный деятель искусств России с RT.

Дашкевич отметил, что Нина Русланова замечательно играла все мелочи, обдумывала каждую деталь своей актёрской работы. По его мнению, это школа, идущая от натуральной добросовестности.

"Школа малого театра, школа старого русского театра. У неё это было в крови. Вот это умение так подчёркивать мелочи бытовой жизни, подчёркивать ритм речи, менять интонацию. Это выразительность беспредельная", — подчеркнул композитор.