До трёх возросло число жертв отравления в семье в Ростовской области

В Ростовской области умерла шестилетняя девочка из семьи, шесть членов которой отравились дома, предварительно, мясом. Об этом Лайфу сообщил источник. Накануне умерли восьмилетняя и семилетняя сёстры.

Как нам стало известно, с места происшествия изъяты все продукты, произведены замеры воздуха на токсины. Отмечается, что трое выживших в настоящий момент находятся в реанимации — это 44-летний мужчина, 43-летняя женщина и восьмилетний мальчик. Согласно приоритетной версии пожарных, которые провели замеры воздуха, семья отравилась угарным газом. В доме, где произошла трагедия, есть дровяная печь, которую редко протапливали хозяева. Тела троих детей направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины их смерти.