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До трёх возросло число жертв отравления в семье в Ростовской области

Предварительно, причиной гибели трёх детей стало неизвестное вещество. Почему умерли несовершеннолетние, выяснят судмедэксперты.

22 ноября, 08:06

Фото © Pixabay

В Ростовской области умерла шестилетняя девочка из семьи, шесть членов которой отравились дома, предварительно, мясом. Об этом Лайфу сообщил источник. Накануне умерли восьмилетняя и семилетняя сёстры.

Как нам стало известно, с места происшествия изъяты все продукты, произведены замеры воздуха на токсины. Отмечается, что трое выживших в настоящий момент находятся в реанимации — это 44-летний мужчина, 43-летняя женщина и восьмилетний мальчик. Согласно приоритетной версии пожарных, которые провели замеры воздуха, семья отравилась угарным газом. В доме, где произошла трагедия, есть дровяная печь, которую редко протапливали хозяева. Тела троих детей направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины их смерти.

В то же время специалистами определена предварительная причина смерти. Согласно их версии, произошло пищевое отравление неизвестным веществом, и речь не идёт об угарном газе.

Напомним, ранее в Ростовской области отравилась семья из шести человек, в итоге одна девочка погибла на месте, её сестра умерла в медучреждении. Четверо выживших были доставлены в реанимационное отделение больницы. Затем специалисты отобрали пробы домашнего мяса, которое могло стать причиной отравления семьи. 22 ноября стало известно, что количество жертв увеличилось.

Умерший по возвращении из Египта топ-менеджер Мособлгаза отравился угарным газом

Умерший по возвращении из Египта топ-менеджер Мособлгаза отравился угарным газом

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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