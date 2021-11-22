Пьяная компания избила администратора лофта из-за разрядившегося микрофона

Севший микрофон чуть не стал причиной драки в московском лофте. Видео © LIFE

Компания друзей праздновала день рождения в одном из лофтов Москвы и начала скандалить с администратором из-за разрядившегося микрофона. В итоге приехавший на место владелец помещения достал металлический прут и грозил им воспользоваться, если кто-то к нему подойдёт. По данным источника Лайфа, сейчас инцидент проверяет полиция.

Всё произошло вечером 21 ноября. В ходе тусовки были танцы, песни в караоке и употребление алкоголя, однако в какой-то момент микрофон разрядился, что очень не понравилось гостям. Администратор предложил поставить его на зарядку, но отдыхающие были против. Сначала они стучали в дверь служебного помещения, разбили стекло, а когда администратор всё же вышел, стали его бить и душить.

Вскоре на место приехал владелец, на которого гости также набросились, но мужчина взял в руки металлический прут в качестве защиты и пригрозил воспользоваться им. При этом полицейским компания заявила, что действовала агрессивно в целях самообороны, ведь боялась быть избитой железной палкой. В итоге помощь скорой никому не потребовалась, повреждения получил только администратор. Всего на вечеринке было около 15 человек, но активные действия предпринимали трое.