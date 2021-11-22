Пьяная компания избила администратора лофта из-за разрядившегося микрофона
Тусовщики сначала душили оппонента, а затем им пришлось защищаться — на место прибыл владелец помещения, вооружённый металлическим прутом.
Кадр видео © LIFE
Севший микрофон чуть не стал причиной драки в московском лофте. Видео © LIFE
Компания друзей праздновала день рождения в одном из лофтов Москвы и начала скандалить с администратором из-за разрядившегося микрофона. В итоге приехавший на место владелец помещения достал металлический прут и грозил им воспользоваться, если кто-то к нему подойдёт. По данным источника Лайфа, сейчас инцидент проверяет полиция.
Всё произошло вечером 21 ноября. В ходе тусовки были танцы, песни в караоке и употребление алкоголя, однако в какой-то момент микрофон разрядился, что очень не понравилось гостям. Администратор предложил поставить его на зарядку, но отдыхающие были против. Сначала они стучали в дверь служебного помещения, разбили стекло, а когда администратор всё же вышел, стали его бить и душить.
Вскоре на место приехал владелец, на которого гости также набросились, но мужчина взял в руки металлический прут в качестве защиты и пригрозил воспользоваться им. При этом полицейским компания заявила, что действовала агрессивно в целях самообороны, ведь боялась быть избитой железной палкой. В итоге помощь скорой никому не потребовалась, повреждения получил только администратор. Всего на вечеринке было около 15 человек, но активные действия предпринимали трое.
На следующий день у нескольких ребят на теле проявились синяки, но серьёзных травм никто не получил. Кроме iPhone последней модели одного из гостей, который был разбит тем самым металлическим прутом. Сейчас правоохранители проводят проверку.
Ранее Лайф рассказывал, как пьяный житель Тулы ударил полицейского головой в лицо, не попав в бар. Инцидент произошёл из-за отсутствия у мужчины QR-кода, без которого его не пускали.
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