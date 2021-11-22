Павел Дуров тайно получил французское гражданство

Основатель мессенджера Telegram миллиардер Павел Дуров получил гражданство Франции. Об этом свидетельствуют данные указа, опубликованного на сайте правительственного вестника страны (JORF) ещё 23 августа текущего года. Сам Дуров пока не прокомментировал данную информацию.

При этом у предпринимателя также есть гражданство карибского государства Сент-Китс и Невис, благодаря которому у него был безвизовый въезд в Евросоюз и Великобританию.