НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Павел Дуров тайно получил французское гражданство

С 2014 года миллиардер также является подданным государства Сент-Китс и Невис в Карибском море, что гарантирует ему безвизовый въезд в ЕС и Великобританию.

22 ноября, 16:48
<p>Павел Дуров. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BVm0DM5FKBH/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">durov</a></p>

Павел Дуров. Фото © Instagram / durov

Основатель мессенджера Telegram миллиардер Павел Дуров получил гражданство Франции. Об этом свидетельствуют данные указа, опубликованного на сайте правительственного вестника страны (JORF) ещё 23 августа текущего года. Сам Дуров пока не прокомментировал данную информацию.

При этом у предпринимателя также есть гражданство карибского государства Сент-Китс и Невис, благодаря которому у него был безвизовый въезд в Евросоюз и Великобританию.

Советы от миллиардера: Дуров в день рождения составил рейтинг переоценённых и недооценённых вещей

Советы от миллиардера: Дуров в день рождения составил рейтинг переоценённых и недооценённых вещей

Ранее Лайф рассказывал, что Telegram показал официальную платформу для рекламы в мессенджере. Объявления будут появляться в крупных общедоступных каналах, на которые подписано не менее одной тысячи пользователей. При этом отключить рекламу можно будет только платно.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1