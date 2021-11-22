Павел Дуров тайно получил французское гражданство
С 2014 года миллиардер также является подданным государства Сент-Китс и Невис в Карибском море, что гарантирует ему безвизовый въезд в ЕС и Великобританию.
Павел Дуров. Фото © Instagram / durov
Основатель мессенджера Telegram миллиардер Павел Дуров получил гражданство Франции. Об этом свидетельствуют данные указа, опубликованного на сайте правительственного вестника страны (JORF) ещё 23 августа текущего года. Сам Дуров пока не прокомментировал данную информацию.
При этом у предпринимателя также есть гражданство карибского государства Сент-Китс и Невис, благодаря которому у него был безвизовый въезд в Евросоюз и Великобританию.
Ранее Лайф рассказывал, что Telegram показал официальную платформу для рекламы в мессенджере. Объявления будут появляться в крупных общедоступных каналах, на которые подписано не менее одной тысячи пользователей. При этом отключить рекламу можно будет только платно.
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