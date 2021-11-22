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Россиянка Грановская стала лучшим футбольным менеджером Европы

С 2013 года она входит в совет директоров действующего победителя Лиги чемпионов.

22 ноября, 16:37

Фото © gettyimages / Darren Walsh

Директор лондонского "Челси" россиянка Марина Грановская стала лучшим футбольным менеджером 2021 года по версии итальянского издания Tuttosport.

В посвящённом ей материале издания Грановская называется архитектором нынешнего "Челси", который сумел стать победителем Лиги чемпионов по итогам сезона 2020/2021. Помимо того, её называют королевой английского футбола.

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Отметим, что с 2013 года Марина Грановская входит в совет директоров лондонского "Челси", а за несколько лет до этого она стала представителем Романа Абрамовича, являющегося владельцем "синих".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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