Россиянка Грановская стала лучшим футбольным менеджером Европы
С 2013 года она входит в совет директоров действующего победителя Лиги чемпионов.
Фото © gettyimages / Darren Walsh
Директор лондонского "Челси" россиянка Марина Грановская стала лучшим футбольным менеджером 2021 года по версии итальянского издания Tuttosport.
В посвящённом ей материале издания Грановская называется архитектором нынешнего "Челси", который сумел стать победителем Лиги чемпионов по итогам сезона 2020/2021. Помимо того, её называют королевой английского футбола.
Отметим, что с 2013 года Марина Грановская входит в совет директоров лондонского "Челси", а за несколько лет до этого она стала представителем Романа Абрамовича, являющегося владельцем "синих".
Комментариев: 0