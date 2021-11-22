Россиянка Грановская стала лучшим футбольным менеджером Европы

В посвящённом ей материале издания Грановская называется архитектором нынешнего "Челси", который сумел стать победителем Лиги чемпионов по итогам сезона 2020/2021. Помимо того, её называют королевой английского футбола.

Отметим, что с 2013 года Марина Грановская входит в совет директоров лондонского "Челси", а за несколько лет до этого она стала представителем Романа Абрамовича, являющегося владельцем "синих".