Левандовского признали лучшим футболистом года по версии Tuttosport

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский признан лучшим футболистом мира в 2021 году по версии Tuttosport. Об этом сообщается на сайте итальянского издания.

Второе место по итогам голосования занял полузащитник лондонского "Челси" и сборной Италии Жоржиньо. Третьим стал аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси.

Левандовского признали лучшим футболистом мира по версии Tuttosport второй раз подряд. 33-летнему форварду вручат специальную награду — Golden Player.