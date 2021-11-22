Левандовского признали лучшим футболистом года по версии Tuttosport
Вместе с ним в первую тройку также вошли Жоржиньо и Лионель Месси.
Фото © ТАСС/Zuma
Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский признан лучшим футболистом мира в 2021 году по версии Tuttosport. Об этом сообщается на сайте итальянского издания.
Второе место по итогам голосования занял полузащитник лондонского "Челси" и сборной Италии Жоржиньо. Третьим стал аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси.
Левандовского признали лучшим футболистом мира по версии Tuttosport второй раз подряд. 33-летнему форварду вручат специальную награду — Golden Player.
Отметим, что обладателя приза определяло жюри, в состав которого вошли известные в прошлом футболисты. В их числе камерунец Самюэль Это′о, болгарин Христо Стоичков, испанец Эмилио Бутрагеньо, украинец Андрей Шевченко, португалец Руй Кошта, немец Лотар Маттеус, чех Павел Недвед, голландец Эдвин ван дер Сар и аргентинец Хуан Себастьян Верон.
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