"Безобразие, что в нашем хоккее происходит такое отношение к легендам. Это беспредел. Человек пришёл, чтобы помочь и поддержать. Мы как раз недавно обсуждали это с Алексеем Касатоновым и Сергеем Макаровым, таких вещей нельзя допускать. Это какая-то безответственность, неуважение к людям, которые пришли помочь, а им не дали поработать. Я сразу понимал, куда Игорь вписался, и хотел это предупредить", — заявил Фетисов.