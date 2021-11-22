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"Это беспредел": Фетисов осудил уход Ларионова с поста главного тренера молодёжной сборной России по хоккею

Он возглавлял команду с июня 2020 года. В октябре 2021-го специалиста сменил Олег Браташ.

22 ноября, 13:43
<p>Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Viacheslav_Fetisov#/media/File:Viacheslav_Fetisov_2015.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что уход Игоря Ларионова из молодёжной сборной России по хоккею является безобразием и беспределом. Об этом он рассказал журналистам.

В октябре пост главного тренера молодёжки занял Олег Браташ. Ларионова назначили наставником олимпийской сборной России, которая является ближайшим резервом национальной команды.

"Безобразие, что в нашем хоккее происходит такое отношение к легендам. Это беспредел. Человек пришёл, чтобы помочь и поддержать. Мы как раз недавно обсуждали это с Алексеем Касатоновым и Сергеем Макаровым, таких вещей нельзя допускать. Это какая-то безответственность, неуважение к людям, которые пришли помочь, а им не дали поработать. Я сразу понимал, куда Игорь вписался, и хотел это предупредить", — заявил Фетисов.

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Ларионов возглавлял молодёжную сборную России по хоккею с июня 2020 года. В январе на чемпионате мира в Канаде команда заняла четвёртое место.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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