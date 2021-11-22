"Это беспредел": Фетисов осудил уход Ларионова с поста главного тренера молодёжной сборной России по хоккею
Он возглавлял команду с июня 2020 года. В октябре 2021-го специалиста сменил Олег Браташ.
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что уход Игоря Ларионова из молодёжной сборной России по хоккею является безобразием и беспределом. Об этом он рассказал журналистам.
В октябре пост главного тренера молодёжки занял Олег Браташ. Ларионова назначили наставником олимпийской сборной России, которая является ближайшим резервом национальной команды.
"Безобразие, что в нашем хоккее происходит такое отношение к легендам. Это беспредел. Человек пришёл, чтобы помочь и поддержать. Мы как раз недавно обсуждали это с Алексеем Касатоновым и Сергеем Макаровым, таких вещей нельзя допускать. Это какая-то безответственность, неуважение к людям, которые пришли помочь, а им не дали поработать. Я сразу понимал, куда Игорь вписался, и хотел это предупредить", — заявил Фетисов.
Ларионов возглавлял молодёжную сборную России по хоккею с июня 2020 года. В январе на чемпионате мира в Канаде команда заняла четвёртое место.
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