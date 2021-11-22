Названы первые участники Матча звёзд КХЛ – 2022

Пресс-служба КХЛ объявила первых участников Матча звёзд 2022 года. Свой выбор сделали болельщики, которые отдавали свои голоса. Всего участие в выборе игроков приняли более 11 тысяч человек.

Так, в состав команды "Евразия" попали вратарь минского "Динамо" Алексей Колосов, защитник "Сочи" Янис Якс, а также нападающие Илья Усов ("Динамо", Минск) и Никита Михайлис из "Барыса". За команду "Северная Америка" сыграют голкипер "Локомотива" Эдвард Паскуале, защитник СКА Мэт Робинсон, а также форварды "Авангарда" и "Металлурга" Корбэн Найт и Филипп Майе.

В команду "Скандинавия" уже попали Юха Метсола и Тему Хартикайнен из "Салавата Юлаева", представитель "Авангарда" Оливер Каски, а также Нико Оямяки из подмосковного "Витязя". За команду "Россия" на Матче всех звёзд сыграют Дмитрий Шикин из "Автомобилиста", защитник "Салавата" Григорий Панин, капитан московского "Динамо" Вадим Шипачёв, а также Иван Николишин из "Амура".