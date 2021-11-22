"Авангард" одолел на выезде "Амур" и одержал пятую победу подряд в КХЛ

Омский "Авангард" на выезде выиграл у хабаровского "Амура" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:1. Встреча состоялась на "Платинум-арене".

В составе сибирского клуба по шайбе забросили Владимир Брюквин, Ярослав Косов и Наиль Якупов. Автором единственного гола хозяев стал Иван Николишин.

"Авангард" набрал 39 очков, одержав пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. В таблице Восточной конференции омичи идут на пятой позиции. "Амур" с 27 баллами — на девятой позиции.