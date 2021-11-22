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"Авангард" одолел на выезде "Амур" и одержал пятую победу подряд в КХЛ

В составе омского клуба по шайбе забросили Владимир Брюквин, Ярослав Косов и Наиль Якупов.

22 ноября, 11:45
<p>Фото © ХК "Авангард"</p>

Фото © ХК "Авангард"

Омский "Авангард" на выезде выиграл у хабаровского "Амура" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 3:1. Встреча состоялась на "Платинум-арене".

В составе сибирского клуба по шайбе забросили Владимир Брюквин, Ярослав Косов и Наиль Якупов. Автором единственного гола хозяев стал Иван Николишин.

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"Авангард" набрал 39 очков, одержав пятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. В таблице Восточной конференции омичи идут на пятой позиции. "Амур" с 27 баллами — на девятой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Амур" – "Авангард" — 1:3

Шайбы: Брюквин 3' (0:1), Николишин 30' (1:1), Косов 35' (1:2), Якупов 58' (1:3)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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