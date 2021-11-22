Американский журналист Джонатан Бейер жёстко раскритиковал чемпионку мира Анну Щербакову из-за её стиля катания. Заявление он сделал в эфире YouTube-канала The Skating Lesson.

"Мне очень нравится музыка в короткой программе, она невероятно интересная, но они совершенно не обращают на неё внимания. Когда в музыке нарастает напряжение, она просто машет руками. В моменты кульминации она просто катится по льду", — заметил Бейер.

Он также отметил, что хореографу группы Тутберидзе Даниилу Глейхенгаузу нужно либо менять музыку, либо работать с музыкантом, либо же он просто не понимает подобные моменты.