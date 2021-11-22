"Просто машет руками": Американский журналист раскритиковал фигуристку Щербакову из-за её катания
Несмотря на это, в выходные она сумела одержать победу на Гран-при Франции, а вместе с ней на подиум взошла ещё одна представительница нашей страны.
Фото © ТАСС / ЕРА / Guillaume Horcajuelo
Американский журналист Джонатан Бейер жёстко раскритиковал чемпионку мира Анну Щербакову из-за её стиля катания. Заявление он сделал в эфире YouTube-канала The Skating Lesson.
"Мне очень нравится музыка в короткой программе, она невероятно интересная, но они совершенно не обращают на неё внимания. Когда в музыке нарастает напряжение, она просто машет руками. В моменты кульминации она просто катится по льду", — заметил Бейер.
Он также отметил, что хореографу группы Тутберидзе Даниилу Глейхенгаузу нужно либо менять музыку, либо работать с музыкантом, либо же он просто не понимает подобные моменты.
Несмотря на это, Щербакова стала первой на последнем этапе Гран-при, который завершился в минувшие выходные во Франции. На втором месте оказалась ещё одна представительница нашей страны — Алёна Косторная.
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