Вратарь "Локомотива" Гилерме не сыграет в ближайших матчах из-за травмы

Голкипер московского "Локомотива" Гилерме не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за полученной травмы. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

"Вратарю "Локомотива" потребуется дополнительное обследование и консультация профильных специалистов, после которых будет определена тактика лечения и станут известны сроки восстановления. Гилерме пропустит ближайшие матчи команды", — говорится в сообщении.