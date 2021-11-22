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Вратарь "Локомотива" Гилерме не сыграет в ближайших матчах из-за травмы

Впереди у железнодорожников важнейшая игра Лиги Европы против итальянского "Лацио".

22 ноября, 10:21

Фото © ФК "Локомотив"

Голкипер московского "Локомотива" Гилерме не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за полученной травмы. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

"Вратарю "Локомотива" потребуется дополнительное обследование и консультация профильных специалистов, после которых будет определена тактика лечения и станут известны сроки восстановления. Гилерме пропустит ближайшие матчи команды", — говорится в сообщении.

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Таким образом, голкипер пропустит несколько ближайших игр, в том числе и важнейший матч Лиги Европы против римского "Лацио", который состоится в ближайший четверг.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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