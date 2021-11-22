Два российских теннисиста попали в топ-5 по итогам года впервые за 21 год

Сразу два российских теннисиста — Даниил Медведев и Андрей Рублёв — сумели войти в пятёрку лучших игроков мира по итогам 2021 года. Отметим, что произошло это впервые с 2000 года.

Так, Медведев закончил год на втором месте рейтинга АТР, пропустив вперёд лишь серба Новака Джоковича. Рублёв же остановился на пятом месте. Выше него немец Александр Зверев и представитель Греции Стефанос Циципас. Отметим, что в 2000 году в пятёрку лучших войти сумели Марат Сафин и Евгений Кафельников.