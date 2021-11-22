Два российских теннисиста попали в топ-5 по итогам года впервые за 21 год
Ранее Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в финале итогового турнира ATP.
Фото © ТАСС / ЕРА / ALESSANDRO DI MARCO, АР / Luca Bruno
Сразу два российских теннисиста — Даниил Медведев и Андрей Рублёв — сумели войти в пятёрку лучших игроков мира по итогам 2021 года. Отметим, что произошло это впервые с 2000 года.
Так, Медведев закончил год на втором месте рейтинга АТР, пропустив вперёд лишь серба Новака Джоковича. Рублёв же остановился на пятом месте. Выше него немец Александр Зверев и представитель Греции Стефанос Циципас. Отметим, что в 2000 году в пятёрку лучших войти сумели Марат Сафин и Евгений Кафельников.
Ранее Лайф сообщал, что Медведев проиграл в финале итогового турнира ATP немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6. При этом годом ранее он был победителем данного турнира.
Комментариев: 0