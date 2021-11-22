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Два российских теннисиста попали в топ-5 по итогам года впервые за 21 год

Ранее Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в финале итогового турнира ATP.

22 ноября, 10:10

Фото © ТАСС / ЕРА / ALESSANDRO DI MARCO, АР / Luca Bruno

Сразу два российских теннисиста — Даниил Медведев и Андрей Рублёв — сумели войти в пятёрку лучших игроков мира по итогам 2021 года. Отметим, что произошло это впервые с 2000 года.

Так, Медведев закончил год на втором месте рейтинга АТР, пропустив вперёд лишь серба Новака Джоковича. Рублёв же остановился на пятом месте. Выше него немец Александр Зверев и представитель Греции Стефанос Циципас. Отметим, что в 2000 году в пятёрку лучших войти сумели Марат Сафин и Евгений Кафельников.

Даниил Медведев проиграл немцу Звереву в финале итогового турнира ATP

Даниил Медведев проиграл немцу Звереву в финале итогового турнира ATP

Ранее Лайф сообщал, что Медведев проиграл в финале итогового турнира ATP немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6. При этом годом ранее он был победителем данного турнира.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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