СМИ: Зидан отказался возглавить "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отклонил предложение "Манчестер Юнайтед". Об этом пишет издание Cuatro.

Сообщается, что 49-летний французский специалист отказался возглавить МЮ из-за плохого знания английского языка. Кроме того, жена выразила нежелание переезжать на Туманный Альбион.

Пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" стал вакантным накануне после отставки норвежца Оле Гуннара Сульшера. В семи последних турах чемпионата Англии команда потерпела пять поражений.