СМИ: Зидан отказался возглавить "Манчестер Юнайтед"
Пост наставника команды стал вакантным после отставки норвежского специалиста Оле Гуннара Сульшера.
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Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отклонил предложение "Манчестер Юнайтед". Об этом пишет издание Cuatro.
Сообщается, что 49-летний французский специалист отказался возглавить МЮ из-за плохого знания английского языка. Кроме того, жена выразила нежелание переезжать на Туманный Альбион.
Пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" стал вакантным накануне после отставки норвежца Оле Гуннара Сульшера. В семи последних турах чемпионата Англии команда потерпела пять поражений.
Ранее стало известно, что помимо Зидана руководство МЮ рассматривает ещё четыре кандидатуры. Речь идёт о тренере "Пари Сен-Жермен" Маурисио Поччетино, наставнике "Лестера" Брендане Рождерсе, Хулиане Лопетеги, который ныне руководит "Севильей", и Лоране Блане, возглавляющем катарский клуб "Аль-Райян".
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