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СМИ: Зидан отказался возглавить "Манчестер Юнайтед"

Пост наставника команды стал вакантным после отставки норвежского специалиста Оле Гуннара Сульшера.

22 ноября, 08:51
<p>Фото © ТАСС / Ruben Albarran / imago images / Pressinphoto</p>

Фото © ТАСС / Ruben Albarran / imago images / Pressinphoto

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отклонил предложение "Манчестер Юнайтед". Об этом пишет издание Cuatro.

Сообщается, что 49-летний французский специалист отказался возглавить МЮ из-за плохого знания английского языка. Кроме того, жена выразила нежелание переезжать на Туманный Альбион.

Пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" стал вакантным накануне после отставки норвежца Оле Гуннара Сульшера. В семи последних турах чемпионата Англии команда потерпела пять поражений.

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Ранее стало известно, что помимо Зидана руководство МЮ рассматривает ещё четыре кандидатуры. Речь идёт о тренере "Пари Сен-Жермен" Маурисио Поччетино, наставнике "Лестера" Брендане Рождерсе, Хулиане Лопетеги, который ныне руководит "Севильей", и Лоране Блане, возглавляющем катарский клуб "Аль-Райян".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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