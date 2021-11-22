Лучший бомбардир "Наполи" пропустит матч против "Спартака" из-за перелома

Нигерийский нападающий "Наполи" Виктор Осимхен получил серьёзную травму в матче 13-го тура чемпионата Италии против миланского "Интера" (2:3). Об этом сообщается в твиттере неаполитанского клуба.

Медицинское обследование выявило у 22-летнего футболиста перелом глазницы и скулы. Через несколько дней форвард перенесёт операцию.

Восстановление Осимхена займёт не менее месяца. В том числе он пропустит и выездной матч пятого тура Лиги Европы против московского "Спартака", который состоится в среду, 24 ноября.