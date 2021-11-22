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Лучший бомбардир "Наполи" пропустит матч против "Спартака" из-за перелома

В нынешнем сезоне он в 14 матчах во всех турнирах забил за итальянский клуб девять голов.

22 ноября, 08:35
<p>Фото © ФК "Наполи"</p>

Фото © ФК "Наполи"

Нигерийский нападающий "Наполи" Виктор Осимхен получил серьёзную травму в матче 13-го тура чемпионата Италии против миланского "Интера" (2:3). Об этом сообщается в твиттере неаполитанского клуба.

Медицинское обследование выявило у 22-летнего футболиста перелом глазницы и скулы. Через несколько дней форвард перенесёт операцию.

Восстановление Осимхена займёт не менее месяца. В том числе он пропустит и выездной матч пятого тура Лиги Европы против московского "Спартака", который состоится в среду, 24 ноября.

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В нынешнем сезоне Осимхен является лучшим бомбардиром "Наполи". В 14 матчах во всех турнирах он забил за итальянский клуб девять голов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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