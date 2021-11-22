Овечкин первым из российских хоккеистов набрал 1350 очков в НХЛ
В списке лучших снайперов сезона он идёт на втором месте, отставая на три шайбы от Леона Драйзайтля из "Эдмонтона".
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"Вашингтон Кэпиталз" на выезде проиграл команде "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
Одну из шайб в составе "Вашингтона" забросил капитан команды Александр Овечкин. Гол стал для него 745-м в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он занимает четвёртое место за всю историю. Его опережают только Яромир Ягр (766 шайб), Горди Хоу (801) и рекордсмен Уэйн Гретцки (894).
В списке лучших снайперов нынешнего сезона Овечкин занимает вторую позицию. Он уступает только немецкому нападающему "Эдмонтон Ойлерз" Леону Драйзайтлю (15 шайб против 18).
При этом Александр стал первым российским хоккеистом, набравшим 1350 очков в НХЛ. В 1216 матчах в регулярных чемпионатах на его счету 745 голов и 605 результативных передач. В списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю Овечкин вышел на 28-е место. В этом разделе статистики также лидирует Уэйн Гретцки (2857 баллов).
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