Овечкин первым из российских хоккеистов набрал 1350 очков в НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" на выезде проиграл команде "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Одну из шайб в составе "Вашингтона" забросил капитан команды Александр Овечкин. Гол стал для него 745-м в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он занимает четвёртое место за всю историю. Его опережают только Яромир Ягр (766 шайб), Горди Хоу (801) и рекордсмен Уэйн Гретцки (894).

В списке лучших снайперов нынешнего сезона Овечкин занимает вторую позицию. Он уступает только немецкому нападающему "Эдмонтон Ойлерз" Леону Драйзайтлю (15 шайб против 18).