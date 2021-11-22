Ашот Хачатурянц избран президентом РПЛ
До этого руководителем лиги был Сергей Прядкин, однако в начале октября он оставил свой пост.
Фото © ТАСС / Андрей Махонин
Бывший глава судейского департамента РФС Ашот Хачатурянц избран президентом Российской премьер-лиги. Об этом стало известно в ходе общего собрания РПЛ.
Стоит отметить, что решение было принято единогласно, всеми участниками собрания. Таким образом, Хачатурян избран руководителем РПЛ на ближайшие пять лет.
Ранее Лайф сообщал, что Сергей Прядкин покинул пост президента РПЛ, который занимал с 2007 года. Исполняющим обязанности руководителя Премьер-лиги был назначен глава судейского департамента РФС Ашот Хачатурянц.
Комментариев: 0