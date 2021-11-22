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Французская бригада арбитров во главе с Тюрпеном обслужит матч "Спартак" – "Наполи" в Лиге Европы

Встреча состоится в Москве 24 ноября. Начало игры — в 18:30 по столичному времени.

22 ноября, 10:35

Фото © ТАСС / АР / Tim Ireland

Французский арбитр Клеман Тюрпен назначен главным судьёй матча пятого тура Лиги Европы "Спартак" – "Наполи".

Помогать ему будут соотечественники: Николя Дано и Сириль Гренгор, а Бенуа Милло назначен четвёртым арбитром. За работу системы VAR ответят Франсуа Летексье и Амори Делерю.

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Добавим, что матч "Спартак" – "Наполи" пройдёт в Москве 24 ноября. Начало игры — в 18:30 по столичному времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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