Французская бригада арбитров во главе с Тюрпеном обслужит матч "Спартак" – "Наполи" в Лиге Европы
Встреча состоится в Москве 24 ноября. Начало игры — в 18:30 по столичному времени.
Фото © ТАСС / АР / Tim Ireland
Французский арбитр Клеман Тюрпен назначен главным судьёй матча пятого тура Лиги Европы "Спартак" – "Наполи".
Помогать ему будут соотечественники: Николя Дано и Сириль Гренгор, а Бенуа Милло назначен четвёртым арбитром. За работу системы VAR ответят Франсуа Летексье и Амори Делерю.
Добавим, что матч "Спартак" – "Наполи" пройдёт в Москве 24 ноября. Начало игры — в 18:30 по столичному времени.
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