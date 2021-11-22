"Выдающийся человек": Роналду обратился к Сульшеру после его увольнения из "Манчестер Юнайтед"
Ранее норвежский наставник покинул стан "красных дьяволов" на фоне неудовлетворительных результатов в последних играх.
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Нападающий Криштиану Роналду обратился к уже бывшему главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннару Сульшеру после его увольнения из клуба и пожелал ему удачи в дальнейшей работе. Сообщение португалец оставил в своём твиттере.
"Он был нападающим, когда я впервые появился на "Олд Траффорд", и он был моим тренером, когда я вернулся в "Манчестер Юнайтед", но важнее всего то, что Уле — выдающийся человек. Я желаю ему всего самого лучшего в том, что жизнь ему приготовила. Удачи, мой друг! Ты заслуживаешь этого!" — написал Роналду.
Ранее Лайф сообщал, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер покинул свой пост. Поводом для этого стали плачевные результаты команды в последних матчах. Исполнять обязанности наставника будет легендарный в прошлом полузащитник Майкл Каррик.
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