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"Выдающийся человек": Роналду обратился к Сульшеру после его увольнения из "Манчестер Юнайтед"

Ранее норвежский наставник покинул стан "красных дьяволов" на фоне неудовлетворительных результатов в последних играх.

22 ноября, 11:19

Фото © gettyimages / Ash Donelon

Нападающий Криштиану Роналду обратился к уже бывшему главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннару Сульшеру после его увольнения из клуба и пожелал ему удачи в дальнейшей работе. Сообщение португалец оставил в своём твиттере.

"Он был нападающим, когда я впервые появился на "Олд Траффорд", и он был моим тренером, когда я вернулся в "Манчестер Юнайтед", но важнее всего то, что Уле — выдающийся человек. Я желаю ему всего самого лучшего в том, что жизнь ему приготовила. Удачи, мой друг! Ты заслуживаешь этого!" — написал Роналду.

"Манчестер Юнайтед" рассматривает сразу пять кандидатов на замену Сульшеру

"Манчестер Юнайтед" рассматривает сразу пять кандидатов на замену Сульшеру

Ранее Лайф сообщал, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер покинул свой пост. Поводом для этого стали плачевные результаты команды в последних матчах. Исполнять обязанности наставника будет легендарный в прошлом полузащитник Майкл Каррик.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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