Нападающий Криштиану Роналду обратился к уже бывшему главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннару Сульшеру после его увольнения из клуба и пожелал ему удачи в дальнейшей работе. Сообщение португалец оставил в своём твиттере .

"Он был нападающим, когда я впервые появился на "Олд Траффорд", и он был моим тренером, когда я вернулся в "Манчестер Юнайтед", но важнее всего то, что Уле — выдающийся человек. Я желаю ему всего самого лучшего в том, что жизнь ему приготовила. Удачи, мой друг! Ты заслуживаешь этого!" — написал Роналду.