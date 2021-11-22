Полузащитник "Барселоны" Педри стал лучшим молодым футболистом года в Европе

Полузащитник "Барселоны" Педри стал обладателем премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту года в Европе. Об этом пишет газета Tuttosport.

Стоит отметить, что в разные годы награду брали Лионель Месси, Уэйн Руни, Поль Погба, Килиан Мбаппе, а в прошлом году её обладателем стал нападающий "Боруссии" из Дортмунда Эрлинг Холанд. Всего в список номинантов вошло 20 человек, среди которых Джуд Беллингем, Мейсон Гринвуд, Эдуарду Камавинга и другие.