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Полузащитник "Барселоны" Педри стал лучшим молодым футболистом года в Европе

Официальная церемония вручения награды состоится 15 декабря в итальянском Турине.

22 ноября, 11:44
<p>Фото © Getty Images / Xavier Bonilla / NurPhoto</p>

Фото © Getty Images / Xavier Bonilla / NurPhoto

Полузащитник "Барселоны" Педри стал обладателем премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту года в Европе. Об этом пишет газета Tuttosport.

Стоит отметить, что в разные годы награду брали Лионель Месси, Уэйн Руни, Поль Погба, Килиан Мбаппе, а в прошлом году её обладателем стал нападающий "Боруссии" из Дортмунда Эрлинг Холанд. Всего в список номинантов вошло 20 человек, среди которых Джуд Беллингем, Мейсон Гринвуд, Эдуарду Камавинга и другие.

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Официальная церемония вручения награды состоится 15 декабря в итальянском Турине. Добавим, что в прошлом сезоне Педри провёл 52 матча за "Барселону", а после этого поехал на Евро-2020, где со сборной Испании дошёл до полуфинала. Кроме того, 18-летний футболист вместе с национальной командой отправился на Олимпиаду в Токио, где стал обладателем серебряных медалей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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