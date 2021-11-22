Полузащитник "Барселоны" Педри стал лучшим молодым футболистом года в Европе
Официальная церемония вручения награды состоится 15 декабря в итальянском Турине.
Фото © Getty Images / Xavier Bonilla / NurPhoto
Полузащитник "Барселоны" Педри стал обладателем премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту года в Европе. Об этом пишет газета Tuttosport.
Стоит отметить, что в разные годы награду брали Лионель Месси, Уэйн Руни, Поль Погба, Килиан Мбаппе, а в прошлом году её обладателем стал нападающий "Боруссии" из Дортмунда Эрлинг Холанд. Всего в список номинантов вошло 20 человек, среди которых Джуд Беллингем, Мейсон Гринвуд, Эдуарду Камавинга и другие.
Официальная церемония вручения награды состоится 15 декабря в итальянском Турине. Добавим, что в прошлом сезоне Педри провёл 52 матча за "Барселону", а после этого поехал на Евро-2020, где со сборной Испании дошёл до полуфинала. Кроме того, 18-летний футболист вместе с национальной командой отправился на Олимпиаду в Токио, где стал обладателем серебряных медалей.
Футбол. Интересное по теме
"Выдающийся человек": Роналду обратился к Сульшеру после его увольнения из "Манчестер Юнайтед"
сегодня в 11:19
Французская бригада арбитров во главе с Тюрпеном обслужит матч "Спартак" – "Наполи" в Лиге Европы
сегодня в 10:35
Вратарь "Локомотива" Гилерме не сыграет в ближайших матчах из-за травмы
сегодня в 10:21
Комментариев: 0