"Повёл себя как честный парень": Ловрен рассказал, как Кудряшову следовало поступить перед автоголом в матче с Хорватией

После неудачи в Сплите сборной не удалось напрямую выйти на ЧМ-2022 — путёвку придётся разыгрывать в стыках.

Защитник петербургского "Зенита" и сборной Хорватии Деян Ловрен поддержал защитника российской национальной команды Фёдора Кудряшова, забившего мяч в свои ворота в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает "Матч ТВ".

14 ноября сборная России потерпела поражение от Хорватии на стадионе "Полюд" в Сплите со счётом 0:1. Судьбу встречи на 81-й минуте решил автогол Кудряшова, перед этим эпизодом получившего травму.

"Видел момент, когда он держался за мышцу и говорил что-то про травму, а спустя всего минуту случился этот автогол. Я ему сочувствую. Возможно, в первом случае Кудряшову следовало упасть на поле, и это было бы тактически правильно для команды. Но он повёл себя как честный парень", — заявил Ловрен.