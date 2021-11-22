"Повёл себя как честный парень": Ловрен рассказал, как Кудряшову следовало поступить перед автоголом в матче с Хорватией
Фото © РФС
После неудачи в Сплите сборной не удалось напрямую выйти на ЧМ-2022 — путёвку придётся разыгрывать в стыках.
Защитник петербургского "Зенита" и сборной Хорватии Деян Ловрен поддержал защитника российской национальной команды Фёдора Кудряшова, забившего мяч в свои ворота в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает "Матч ТВ".
14 ноября сборная России потерпела поражение от Хорватии на стадионе "Полюд" в Сплите со счётом 0:1. Судьбу встречи на 81-й минуте решил автогол Кудряшова, перед этим эпизодом получившего травму.
"Видел момент, когда он держался за мышцу и говорил что-то про травму, а спустя всего минуту случился этот автогол. Я ему сочувствую. Возможно, в первом случае Кудряшову следовало упасть на поле, и это было бы тактически правильно для команды. Но он повёл себя как честный парень", — заявил Ловрен.
Сборная Хорватии стала победителем отборочной группы H и получила прямую путёвку в финальный турнир чемпионата мира. Российские футболисты в марте 2022 года сыграют в стыковых матчах.
- "Ничего не можем сделать": Российские конькобежцы не могут вылететь в США на Кубок мира из-за проблем с визами
- "Пока ничего хорошего": В "Спартаке" оценили результаты команды в первом круге чемпионата России
- "На зависть немецким клубам": Тренер "Локомотива" Гисдоль рассказал, что ему понравилось в РПЛ