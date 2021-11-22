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"Повёл себя как честный парень": Ловрен рассказал, как Кудряшову следовало поступить перед автоголом в матче с Хорватией

Из-за неудачи в Сплите наши футболисты не смогли завоевать прямую путёвку на ЧМ-2022 и теперь примут участие в стыковых матчах.

22 ноября, 12:41
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Защитник петербургского "Зенита" и сборной Хорватии Деян Ловрен поддержал защитника российской национальной команды Фёдора Кудряшова, забившего мяч в свои ворота в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает "Матч ТВ".

14 ноября сборная России потерпела поражение от Хорватии на стадионе "Полюд" в Сплите со счётом 0:1. Судьбу встречи на 81-й минуте решил автогол Кудряшова, перед этим эпизодом получившего травму.

"Видел момент, когда он держался за мышцу и говорил что-то про травму, а спустя всего минуту случился этот автогол. Я ему сочувствую. Возможно, в первом случае Кудряшову следовало упасть на поле, и это было бы тактически правильно для команды. Но он повёл себя как честный парень", — заявил Ловрен.

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Сборная Хорватии стала победителем отборочной группы H и получила прямую путёвку в финальный турнир чемпионата мира. Российские футболисты в марте 2022 года сыграют в стыковых матчах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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