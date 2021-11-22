"На зависть немецким клубам": Тренер "Локомотива" Гисдоль рассказал, что ему понравилось в РПЛ
В таблице чемпионата России железнодорожники занимают четвёртое место, отставая от лидирующего "Зенита" на восемь очков.
Фото © ФК "Локомотив"
Главный тренер московского "Локомотива" Маркус Гисдоль заявил, что в РПЛ ему в первую очередь понравилось наличие длинного зимнего перерыва в первенстве. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Первое, что мне понравилось, — календарь. В том плане, что есть длительный зимний перерыв, за время которого можно отработать свои идеи в тренировочном процессе, а футболисты весной стартуют со свежими силами. В европейских чемпионатах из игроков выжимают все соки, повышается вероятность травм. Думаю, в той же Германии все клубы мечтали бы иметь паузу для перезагрузки", — рассказал Гисдоль.
Немецкий специалист возглавил "Локомотив" в середине октября. На посту главного тренера железнодорожников он сменил серба Марко Николича.
Ранее Гисдоль спасал от вылета из Бундеслиги "Хоффенхайм", "Гамбург" и "Кёльн". Самый высокий результат его команды в чемпионате Германии — восьмое место "Хоффенхайма" в 2015 году.
В таблице чемпионата России "Локомотив" занимает четвёртое место, набрав в 15 встречах 25 очков. Его опережают петербургский "Зенит" (33 балла), столичное "Динамо" (29) и "Сочи" (27).
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