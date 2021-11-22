Главный тренер московского "Локомотива" Маркус Гисдоль заявил, что в РПЛ ему в первую очередь понравилось наличие длинного зимнего перерыва в первенстве. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Первое, что мне понравилось, — календарь. В том плане, что есть длительный зимний перерыв, за время которого можно отработать свои идеи в тренировочном процессе, а футболисты весной стартуют со свежими силами. В европейских чемпионатах из игроков выжимают все соки, повышается вероятность травм. Думаю, в той же Германии все клубы мечтали бы иметь паузу для перезагрузки", — рассказал Гисдоль.