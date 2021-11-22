Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что команда постарается исправиться после неудачно проведённого первого круга в чемпионате России. Об этом сообщает Sport24.

"Как оценю первый круг "Спартака"? Пока ничего хорошего. Будем исправляться", — заявил Мележиков.