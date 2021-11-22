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"Пока ничего хорошего": В "Спартаке" оценили результаты команды в первом круге чемпионата России

По итогам 15 туров первенства красно-белые располагаются на десятой позиции в таблице.

22 ноября, 12:14
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков заявил, что команда постарается исправиться после неудачно проведённого первого круга в чемпионате России. Об этом сообщает Sport24.

"Как оценю первый круг "Спартака"? Пока ничего хорошего. Будем исправляться", — заявил Мележиков.

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По итогам 15 туров первенства "Спартак" располагается на десятой позиции в таблице чемпионата России. От лидирующего петербургского "Зенита" красно-белые отстают на 14 очков (19 против 33).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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