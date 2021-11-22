"Перед Андреем есть задолженность. Мы планируем обратиться в палату по разрешению споров РФС в ближайшее время. Речь идёт о достаточно серьёзной сумме, это бонусы за чемпионство в последнем сезоне и часть премиальных за победы над "Спартаком" и "Локомотивом". Помимо этого есть ещё и другие вопросы: за весь период его нахождения в клубе есть претензии по отпускным", — отметил Смирнов.