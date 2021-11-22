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"Сумма серьёзная": Вратарь Лунёв решил пожаловаться на "Зенит" в РФС из-за задолженности по премиальным

В июле голкипер перешёл в "Байер", покинув петербургский "Зенит" на правах свободного агента.

22 ноября, 13:15
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Петербургский "Зенит" имеет задолженность по премиальным перед голкипером Андреем Лунёвым по итогам прошлого сезона. Об этом в интервью "Матч ТВ" сообщил агент футболиста Антон Смирнов.

"Перед Андреем есть задолженность. Мы планируем обратиться в палату по разрешению споров РФС в ближайшее время. Речь идёт о достаточно серьёзной сумме, это бонусы за чемпионство в последнем сезоне и часть премиальных за победы над "Спартаком" и "Локомотивом". Помимо этого есть ещё и другие вопросы: за весь период его нахождения в клубе есть претензии по отпускным", — отметил Смирнов.

В июле Лунёв перешёл в леверкузенский "Байер", покинув петербургский "Зенит" на правах свободного агента. В официальных матчах за немецкую команду вратарь пока не играл.

Лунёв рассказал, как "Зенит" хотел вернуть его из "Байера"

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С 2017 по 2018 год Лунёв защищал ворота сборной России. Он выходил на поле в семи матчах национальной команды, пропустив 14 голов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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