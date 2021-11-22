"Сумма серьёзная": Вратарь Лунёв решил пожаловаться на "Зенит" в РФС из-за задолженности по премиальным
В июле голкипер перешёл в "Байер", покинув петербургский "Зенит" на правах свободного агента.
Фото © РФС
Петербургский "Зенит" имеет задолженность по премиальным перед голкипером Андреем Лунёвым по итогам прошлого сезона. Об этом в интервью "Матч ТВ" сообщил агент футболиста Антон Смирнов.
"Перед Андреем есть задолженность. Мы планируем обратиться в палату по разрешению споров РФС в ближайшее время. Речь идёт о достаточно серьёзной сумме, это бонусы за чемпионство в последнем сезоне и часть премиальных за победы над "Спартаком" и "Локомотивом". Помимо этого есть ещё и другие вопросы: за весь период его нахождения в клубе есть претензии по отпускным", — отметил Смирнов.
В июле Лунёв перешёл в леверкузенский "Байер", покинув петербургский "Зенит" на правах свободного агента. В официальных матчах за немецкую команду вратарь пока не играл.
С 2017 по 2018 год Лунёв защищал ворота сборной России. Он выходил на поле в семи матчах национальной команды, пропустив 14 голов.
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