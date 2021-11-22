Клубы РПЛ проголосовали за перенос 22-го тура из-за стыковых матчей сборной России
Отметим, что решающие игры за выход нашей команды на мундиаль состоятся в марте следующего года.
Фото © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV
Клубы РПЛ проголосовали за перенос 22-го тура чемпионата страны из-за участия сборной России по футболу в стыковых матчах ЧМ-2022. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент лиги Ашот Хачатурянц.
"Мы заинтересованы в удачном выступлении сборной в стыках, это время будет ей предоставлено. Перенос будем обсуждать по результатам выступления команд в еврокубках. Есть три варианта", — заявил Хачатурянц.
Добавим, что полуфиналы стыковых матчей ЧМ-2022 запланированы на 24–25 марта следующего года, а финалы — на 28–29 марта.
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