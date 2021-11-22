Хачатурянц назвал свою главную задачу на посту президента РПЛ
Сегодня он единогласно был избран руководителем лиги на ближайшие пять лет.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц в ходе пресс-конференции заявил, что задача не потерять зрителей на трибунах будет главной задачей для лиги и его лично на новом посту.
В частности, он заметил, что теперь все обращения из Роспотребнадзора о возможной отмене матчей РПЛ или же недопуску фанатов на трибуны будут поступать непосредственно к нему.
"Сейчас это самая главная задача — не потерять зрителя", — заявил Хачатурянц.
Говоря о новой системе Fan ID, руководитель лиги заметил, что сейчас важно максимально довести до принимающих людей условия, при которых чемпионат России не потеряет зрителей на трибунах.
"Есть положительный опыт использования на чемпионате мира. Задача — сделать этот процесс, как и все другие процессы внутри РПЛ, понятным и открытым. Работа ещё ведётся. Есть время, чтобы мнения всех клубов довести до людей, которые будут принимать решение", — добавил Хачатурянц.
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Ранее Лайф сообщал, что Ашот Хачатурянц единогласно был выбран президентом РПЛ в ходе общего собрания лиги. Исполнять свои обязанности он будет в ближайшие пять лет.
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