НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Дворняга с бионическими лапами стала звездой российских СМИ после публикации Лайфа

По словам ветеринара, изначально Монике удалось установить только один протез, так как остальные оказались великоваты. Однако проблему полностью решили с помощью второй операции.

22 ноября, 16:40
<p>Скриншот © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?list=RDCMUCVSw9pZrmStZAgQQSz5RQKA&v=Bh5Ip_jlHaI&feature=emb_rel_end" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Скриншот © YouTube / SHOT

Бездомная собака Моника, ставшая первой в России дворнягой с протезами на всех четырёх конечностях, стала в буквальном смысле звездой отечественных СМИ после публикации Лайфа. О том, как новосибирские ветеринары подарили собаке новые бионические лапы, поведал врач клиники "Бэст" Сергей Горшков.

"Мы были первыми, кто сделал такие операции кошкам, но собаке это сделать в десять раз сложней, потому что собака тяжелее. И к тому же у неё нестандартные размеры: это полутакса с кривыми лапками, и, как установить ей протезы, сначала было непонятно", — приводит РИА "Новости" слова специалиста.

Жители Омской области подобрали на дороге сову и превратили в звезду TikTok

Жители Омской области подобрали на дороге сову и превратили в звезду TikTok

В итоге для Моники разработали протезы, затем напечатали их на 3D-принтере и обработали специальным покрытием, которое позволяет инородным предметам без отторжения вживляться в костную ткань. По словам хирурга, изначально питомцу удалось установить только одну "роболапу", так как остальные оказались великоваты. Через некоторое время была выполнена ещё одна операция, и все четыре протеза были на своём месте.

"Собака на третий день уже начала вставать, передвигаться. Сейчас она может двигаться, хотя, конечно, не очень уверенно. Может походить из кабинета в кабинет", — пояснил Горшков.

По его словам, в клинике Моника проведёт ещё минимум шесть недель, а после её заберут кураторы, проживающие в Лондоне.

Британские учёные создали "Собакофон", с помощью которого скучающие питомцы могут набрать хозяина

Британские учёные создали "Собакофон", с помощью которого скучающие питомцы могут набрать хозяина

Как ранее рассказывал Лайф, Монику нашли в сугробе под Краснодаром ещё в прошлом году. Неизвестные отрубили ей все четыре лапы, хвостатая лежала на холодной земле, стонала и точно бы умерла, если бы не неравнодушные люди.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1