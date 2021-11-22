Дворняга с бионическими лапами стала звездой российских СМИ после публикации Лайфа

Бездомная собака Моника, ставшая первой в России дворнягой с протезами на всех четырёх конечностях, стала в буквальном смысле звездой отечественных СМИ после публикации Лайфа. О том, как новосибирские ветеринары подарили собаке новые бионические лапы, поведал врач клиники "Бэст" Сергей Горшков.

"Мы были первыми, кто сделал такие операции кошкам, но собаке это сделать в десять раз сложней, потому что собака тяжелее. И к тому же у неё нестандартные размеры: это полутакса с кривыми лапками, и, как установить ей протезы, сначала было непонятно", — приводит РИА "Новости" слова специалиста.

В итоге для Моники разработали протезы, затем напечатали их на 3D-принтере и обработали специальным покрытием, которое позволяет инородным предметам без отторжения вживляться в костную ткань. По словам хирурга, изначально питомцу удалось установить только одну "роболапу", так как остальные оказались великоваты. Через некоторое время была выполнена ещё одна операция, и все четыре протеза были на своём месте.

"Собака на третий день уже начала вставать, передвигаться. Сейчас она может двигаться, хотя, конечно, не очень уверенно. Может походить из кабинета в кабинет", — пояснил Горшков.

По его словам, в клинике Моника проведёт ещё минимум шесть недель, а после её заберут кураторы, проживающие в Лондоне.