Луганская писательница-подросток попросит ЮНИСЕФ помочь убрать детей из базы "Миротворца"

Попавшая в скандальную украинскую базу "Миротворец" 13-летняя писательница и драматург из Луганска Фаина Савенкова планирует попросить у ЮНИСЕФ помощи в исключении из базы данных о ней и других детях. Об этом рассказала сама девочка.

"Сами они говорят, что внесение в базу было за мою книгу ["Стоящие за твоим плечом"], которая на тот момент ещё не вышла, и за участие в фестивале фантастики "Звёзды над Донбассом", хотя в сентябре фестиваль проходил уже в третий раз и прежде меня не заносили в эту базу", — приводит её слова РИА "Новости".

После этого родители девочки стали сильнее беспокоиться о ней из-за личных данных, содержащихся в базе. Кроме того, однажды этой информацией воспользовался её знакомый по соцсетям, чтобы лично поздравить её с днём рождения, однако даже добрые намерения вселили в Савенкову опасения.

По словам юной писательницы, они пытались встретиться с представителями ЮНИСЕФ, однако этого не вышло. Девочка хочет попросить помощи в том, чтобы убрать из базы данные детей, содержащиеся в ней.