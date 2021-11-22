Луганская писательница-подросток попросит ЮНИСЕФ помочь убрать детей из базы "Миротворца"
После случившегося родители, да и сама девочка стали опасаться, ведь уже был случай, как её знакомый по соцсетям воспользовался данными оттуда, чтобы поздравить Фаину с днём рождения.
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Попавшая в скандальную украинскую базу "Миротворец" 13-летняя писательница и драматург из Луганска Фаина Савенкова планирует попросить у ЮНИСЕФ помощи в исключении из базы данных о ней и других детях. Об этом рассказала сама девочка.
"Сами они говорят, что внесение в базу было за мою книгу ["Стоящие за твоим плечом"], которая на тот момент ещё не вышла, и за участие в фестивале фантастики "Звёзды над Донбассом", хотя в сентябре фестиваль проходил уже в третий раз и прежде меня не заносили в эту базу", — приводит её слова РИА "Новости".
После этого родители девочки стали сильнее беспокоиться о ней из-за личных данных, содержащихся в базе. Кроме того, однажды этой информацией воспользовался её знакомый по соцсетям, чтобы лично поздравить её с днём рождения, однако даже добрые намерения вселили в Савенкову опасения.
По словам юной писательницы, они пытались встретиться с представителями ЮНИСЕФ, однако этого не вышло. Девочка хочет попросить помощи в том, чтобы убрать из базы данные детей, содержащиеся в ней.
Напомним, сайт "Миротворец" получил известность благодаря скандальным публикациям, в которых раскрывает данные журналистов, ополченцев из самопровозглашённых ДНР и ЛНР и других граждан, называя их изменниками родины. На тот момент 12-летнюю Фаину внесли в портал по обвинению в распространении фейков и домыслов, а также участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.
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