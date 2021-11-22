Абрамченко сообщила об утилизации 17 затопленных судов в рамках "генеральной уборки"

За помощь она поблагодарила команду Минтранса и два региона — Камчатский край и Магаданскую область.

В 2021 году в рамках "генеральной уборки" вместо шести запланированных судов удалось утилизировать 17. Об этом рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в докладе премьеру Михаилу Мишустину, сообщает телеканал "360".

"В этом году мы планировали поднять и утилизировать шесть судов, но сделали больше. Утилизировали 17 судов", — говорится в докладе.

Абрамченко также поблагодарила команду Минтранса и два региона — Камчатский край и Магаданскую область. Кроме того, вице-премьер уточнила, что затопленное судно нужно поднять, если оно препятствует безопасному судоходству или рыболовству, наносит вред окружающей среде или снижает туристический потенциал субъектов страны.