Путин подтвердил премьеру Италии готовность бесперебойно поставлять газ в Европу
Тема "Северного потока – 2" обсуждалась в ходе телефонного разговора политиков в понедельник.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе телефонного разговора в понедельник касались темы "Северного потока – 2". Об этом по итогам беседы сообщила пресс-служба Кремля. Российский лидер подтвердил готовность обеспечивать бесперебойные поставки газа в Европу.
"Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода "Северный поток – 2", — отметили в Кремле.
Напомним, что ещё в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Однако Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы выполнить это требование.
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