Путин подтвердил премьеру Италии готовность бесперебойно поставлять газ в Европу

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе телефонного разговора в понедельник касались темы "Северного потока – 2". Об этом по итогам беседы сообщила пресс-служба Кремля. Российский лидер подтвердил готовность обеспечивать бесперебойные поставки газа в Европу.