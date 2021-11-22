В СПЧ высказались против проекта о запрете упоминания в СМИ национальности преступников

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступила против проекта закона о запрете упоминания национальности преступников в средствах массовой информации. Об этом заявил глава комиссии Павел Гусев.

"Считаю это грубым попранием закона о СМИ и Конституции РФ. Сегодня Комиссия СПЧ по свободе слова и защите журналистов приняла решение против этого закона", — сказал он ТАСС.

По словам Гусева, этот законопроект усугубляет ситуацию и может внести раздор. Он также отметил, что для преступной среды создаются благоприятные условия, под которыми можно скрываться и совершать противоправные действия разного рода.

Ранее юрист Князев оценил шансы принятия запрета на упоминание национальности преступников в СМИ. По словам специалиста, уже существуют подобные законодательные акты. В частности, эксперт вспомнил о серьёзном наказании за разжигание межнациональной розни.