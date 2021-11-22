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В СПЧ высказались против проекта о запрете упоминания в СМИ национальности преступников

По словам главы Комиссии по свободе информации Гусева, это грубое попрание закона о средствах массовой информации и Конституции России.

22 ноября, 15:55
<p>Фото © ТАСС / Станислав Тихомиров</p>

Фото © ТАСС / Станислав Тихомиров

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступила против проекта закона о запрете упоминания национальности преступников в средствах массовой информации. Об этом заявил глава комиссии Павел Гусев.

В Кремле не спешат оценивать проект закона о запрете упоминания национальности преступников в СМИ

В Кремле не спешат оценивать проект закона о запрете упоминания национальности преступников в СМИ

"Считаю это грубым попранием закона о СМИ и Конституции РФ. Сегодня Комиссия СПЧ по свободе слова и защите журналистов приняла решение против этого закона", — сказал он ТАСС.

По словам Гусева, этот законопроект усугубляет ситуацию и может внести раздор. Он также отметил, что для преступной среды создаются благоприятные условия, под которыми можно скрываться и совершать противоправные действия разного рода.

Сенатор Клишас оценил законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников

Сенатор Клишас оценил законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников

Ранее юрист Князев оценил шансы принятия запрета на упоминание национальности преступников в СМИ. По словам специалиста, уже существуют подобные законодательные акты. В частности, эксперт вспомнил о серьёзном наказании за разжигание межнациональной розни.

Напомним, что законопроект, о котором идёт речь, внёс в Государственную думу Парламент Чеченской Республики. По мнению автора инициативы, введение данной меры обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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