В СПЧ высказались против проекта о запрете упоминания в СМИ национальности преступников
По словам главы Комиссии по свободе информации Гусева, это грубое попрание закона о средствах массовой информации и Конституции России.
Фото © ТАСС / Станислав Тихомиров
Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступила против проекта закона о запрете упоминания национальности преступников в средствах массовой информации. Об этом заявил глава комиссии Павел Гусев.
"Считаю это грубым попранием закона о СМИ и Конституции РФ. Сегодня Комиссия СПЧ по свободе слова и защите журналистов приняла решение против этого закона", — сказал он ТАСС.
По словам Гусева, этот законопроект усугубляет ситуацию и может внести раздор. Он также отметил, что для преступной среды создаются благоприятные условия, под которыми можно скрываться и совершать противоправные действия разного рода.
Ранее юрист Князев оценил шансы принятия запрета на упоминание национальности преступников в СМИ. По словам специалиста, уже существуют подобные законодательные акты. В частности, эксперт вспомнил о серьёзном наказании за разжигание межнациональной розни.
Напомним, что законопроект, о котором идёт речь, внёс в Государственную думу Парламент Чеченской Республики. По мнению автора инициативы, введение данной меры обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России.
Комментариев: 0