Журналист американской газеты Politico Самуэль Чарап заявил, что на фоне обострения ситуации в Донбассе США следует воздействовать через Украину, а не через сдерживание России.

По его словам, администрация американского президента способна только предлагать кнут Москве и пряник Киеву, вводя против России санкции и политически привязывая Украину к Западу. Однако этот подход больше не работает. Чарап отметил, что Америка и правда имеет рычаги воздействия, однако они в значительной степени остаются не задействованными.

"Вместо того, чтобы сосредоточиться только на принуждении в отношении России, администрация Байдена должна также подтолкнуть и Киев к принятию мер по выполнению своих обязательств по Минску-II, к чему Украина не проявляла особого желания уже с тех пор, как это соглашение было подписано шесть лет назад. Именно шаги Украины по выполнению соглашения, какими бы ущербными они ни были, на самом деле могут вызвать деэскалацию со стороны России и оживить вялотекущий мирный процесс", — сказал он.

Чарап указал, что Штаты могут потребовать от Украины. Речь идёт в том числе о таких договорённостях из Минских соглашений, как всеобщая амнистия или конституционные поправки, с 2018 года застрявшие в Раде. Он также выразил уверенность в том, что демонстрация реальной готовности к мирному урегулированию со стороны Украины даст и России гарантию разрешения конфликта.

"Без готовности подтолкнуть украинцев к игре с находящимся на их стороне мячом Минского соглашения, нынешняя американская политика усиления угроз в адрес Москвы и поддержки Киева может оказаться недостаточной для того, чтобы остановить войну", — заявил журналист.

Он не исключил вероятности, что американскому лидеру Джо Байдену придётся подтолкнуть Украину к некоторым болезненным для неё шагам и компромиссу, чтобы спасти страну от катастрофы.