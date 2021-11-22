Синоптик Александр Шувалов в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни. По прогнозам метеоролога, будет солнечно и морозно, а температура воздуха составит чуть ниже нуля градусов.

"Дуэль между осенью и зимой продолжается. Она идёт весь ноябрь и в конце кажется, что будет продолжаться. Потому что в ближайшие два дня у нас солнце и морозец до пяти–семи градусов. В пригородах до девяти градусов. Дневная температура тоже слабо отрицательная", — сказал климатолог.

По словам Шувалова, в среду, 24 ноября, москвичей ждут первые признаки повышения температуры, которая дойдёт до нуля и положительных значений. Также ближе к выходным ожидаются сильные осадки. Синоптик отметил, что в ближайшие два дня на дороге водителям следует вести себя осмотрительнее, так как местами может быть гололедица.

Кроме того, атмосферное давление будет находиться в пределах от 739–740 до 746–747 миллиметров ртутного столба, что близко к нормальным значениям.

"Тихая, спокойная неделя. Никаких катаклизмов. Ждём декабрь", — заключил метеоролог.