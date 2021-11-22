НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Михаила Шуфутинского не пустят с концертами на Украину

Согласно данным сайта "Миротворец", артист выезжал в Крым в апреле 2017 года с целью дополнительного заработка, при этом нарушил украинское законодательство.

22 ноября, 15:24
<p>Фото © ТАСС / Евгений Стукалин</p>

Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

Заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского не пустят с концертами на Украину из-за посещения Крыма. Украинские пограничники заявили, что владеют информацией о незаконном посещении эстрадным певцом полуострова и будут действовать согласно нормам законодательства в случае его попытки въезда в Незалежную. Как указал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, ежедневно его коллеги продолжают работу в отношении лиц, незаконно посещавших территории, которые Киев считает "временно оккупированными".

"Информацию мы собираем как из открытых источников, так и всеми имеющимися способами. Если говорить об украинцах, то это административная ответственность, а в отношении иностранцев — это ещё и запрет на въезд на Украину. В случае появления таких людей на границе, в том числе с использованием опережающей информации, что они могли незаконно находиться в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещён въезд на Украину, если будут подтверждены факты", — цитирует Демченко издание "Украинская правда".

Согласно информации, размещённой на сайте "Миротворец", который исследует признаки преступлений против национальной безопасности Украины, Шуфутинский выезжал на территорию Крыма в апреле 2017 года "с нарушением украинского законодательства с целью дополнительного заработка".

Шуфутинский назвал размещение своих данных на "Миротворце" политической игрой

Шуфутинский назвал размещение своих данных на "Миротворце" политической игрой

Ранее Лайф рассказывал, что петиция о запрете россиянам въезжать на Украину набрала голоса для рассмотрения Владимиром Зеленским. Её автором стал бывший глава одесской ячейки "Правого сектора"* и фигурант ряда уголовных дел Сергей Стерненко.

Пелагее запретили въезд на Украину

Пелагее запретили въезд на Украину

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1