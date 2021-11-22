Заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского не пустят с концертами на Украину из-за посещения Крыма. Украинские пограничники заявили, что владеют информацией о незаконном посещении эстрадным певцом полуострова и будут действовать согласно нормам законодательства в случае его попытки въезда в Незалежную. Как указал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко, ежедневно его коллеги продолжают работу в отношении лиц, незаконно посещавших территории, которые Киев считает "временно оккупированными".

"Информацию мы собираем как из открытых источников, так и всеми имеющимися способами. Если говорить об украинцах, то это административная ответственность, а в отношении иностранцев — это ещё и запрет на въезд на Украину. В случае появления таких людей на границе, в том числе с использованием опережающей информации, что они могли незаконно находиться в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещён въезд на Украину, если будут подтверждены факты", — цитирует Демченко издание "Украинская правда".