НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Озеро" без лебедей: Новую сцену Большого театра затопило из-за сбоя системы пожаротушения

Всё случилось ночью, декорации к тому моменту были уже разобраны. Гендиректор Большого Урин надеется, что ЧП не повлияет на показ премьеры нового балета "Мастер и Маргарита".

22 ноября, 15:16

Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Новую сцену Большого театра затопило водой из-за срабатывания пожарной сигнализации. Видео © Telegram / Mash

Новую сцену Большого театра затопило из-за ошибки монтировщиков. Об этом сообщает Mash, публикуя видео с места событий.

По данным телеграм-канала, потоп произошёл перед репетицией постановки по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" из-за случайного включения монтировщиками системы пожаротушения. В результате произошло короткое замыкание и механизм вышел из строя, поэтому воду было не остановить, пока она не вытекла полностью.

В комментарии РИА "Новости" гендиректор Большого Владимир Урин указал, что система работала всего 25 секунд, однако воды на сцене скопилось достаточно.

"Сейчас инженерные службы ликвидируют последствия, и я очень надеюсь, что 1 декабря мы покажем премьеру нового балета "Мастер и Маргарита", — заявил собеседник агентства.

Новый гендиректор МХАТа окончательно убрал из репертуара спектакль с Бузовой

Новый гендиректор МХАТа окончательно убрал из репертуара спектакль с Бузовой

Ранее Лайф сообщил, что балерину Большого театра Гомес госпитализировали после попытки суицида. Танцовщица призналась, что беременна.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1