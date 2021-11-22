Новую сцену Большого театра затопило водой из-за срабатывания пожарной сигнализации. Видео © Telegram / Mash

Новую сцену Большого театра затопило из-за ошибки монтировщиков. Об этом сообщает Mash, публикуя видео с места событий.

По данным телеграм-канала, потоп произошёл перед репетицией постановки по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" из-за случайного включения монтировщиками системы пожаротушения. В результате произошло короткое замыкание и механизм вышел из строя, поэтому воду было не остановить, пока она не вытекла полностью.

В комментарии РИА "Новости" гендиректор Большого Владимир Урин указал, что система работала всего 25 секунд, однако воды на сцене скопилось достаточно.

"Сейчас инженерные службы ликвидируют последствия, и я очень надеюсь, что 1 декабря мы покажем премьеру нового балета "Мастер и Маргарита", — заявил собеседник агентства.