Мэттью Макконахи мог бы обойти на выборах действующего губернатора Техаса, показал опрос

Американский актёр Мэттью Макконахи мог бы обойти на выборах губернатора Техаса действующего главу штата Грега Эбботта. Об этом свидетельствуют результаты опроса Техасского университета и Dallas Morning News.

Так, при очном противостоянии 43% жителей Техаса отдали бы свои голоса актёру, а 35% — действующему губернатору. Однако ещё 22% респондентов поддержали бы кого-нибудь другого. При этом в губернаторской гонке с демократом Бето О'Рурком Макконахи мог был получить почти половину голосов, в то время как его соперник — лишь 27%.

Согласно результатам опроса, при выборе из трёх вышеперечисленных кандидатов большинство респондентов поддержало бы Эбботта, поскольку актёр и демократ делят между собой голоса противников республиканцев.

Напомним, в марте текущего года Макконахи рассказал, что начал думать над выдвижением на пост губернатора штата Техас. Выборы на этот пост запланированы на 2022 год.