Мэттью Макконахи мог бы обойти на выборах действующего губернатора Техаса, показал опрос
Отмечается, что актёр получил бы на 8% больше голосов, чем нынешний глава штата в случае их противостояния.
Мэттью Макконахи. Фото © Instagram / officiallymcconaughey
Американский актёр Мэттью Макконахи мог бы обойти на выборах губернатора Техаса действующего главу штата Грега Эбботта. Об этом свидетельствуют результаты опроса Техасского университета и Dallas Morning News.
Так, при очном противостоянии 43% жителей Техаса отдали бы свои голоса актёру, а 35% — действующему губернатору. Однако ещё 22% респондентов поддержали бы кого-нибудь другого. При этом в губернаторской гонке с демократом Бето О'Рурком Макконахи мог был получить почти половину голосов, в то время как его соперник — лишь 27%.
Согласно результатам опроса, при выборе из трёх вышеперечисленных кандидатов большинство респондентов поддержало бы Эбботта, поскольку актёр и демократ делят между собой голоса противников республиканцев.
Напомним, в марте текущего года Макконахи рассказал, что начал думать над выдвижением на пост губернатора штата Техас. Выборы на этот пост запланированы на 2022 год.
Мэттью Макконахи — актёр, одинаково хорошо чувствующий себя и в комедийном, и в драматическом жанре. Привлекательная внешность надолго обеспечила его ролями в романтических комедиях ("Свадебный переполох", "Как отделаться от парня за десять дней"), но по-настоящему его талант раскрывается в триллерах и драмах: "Время убивать", "Линкольн для адвоката", "Далласский клуб покупателей", "Интерстеллар", а также нашумевший сериал "Настоящий детектив". Подробнее о биографии, личной жизни и карьере популярного актёра читайте на uznayvse.ru.
Комментариев: 0