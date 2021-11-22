Лукашенко пообещал не задерживать беженцев, законно попавших в Белоруссию

Правоохранительные органы Белоруссии не станут задерживать мигрантов, которые следуют на Запад транзитом через страну на законных основаниях. Об этом в интервью Би-би-си заявил глава республики Александр Лукашенко.

"Я не буду их задерживать на границе, держать их на границе. Повторяю: и впредь не буду, если они будут идти через Беларусь. Потому что они идут не ко мне, а к вам (на Запад. — Прим. Лайфа)", — указал политик.