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Лукашенко пообещал не задерживать беженцев, законно попавших в Белоруссию

Как заявил лидер республики, мигрантов, следующих на Запад транзитом, власти не собираются держать на границе.

22 ноября, 14:54

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Правоохранительные органы Белоруссии не станут задерживать мигрантов, которые следуют на Запад транзитом через страну на законных основаниях. Об этом в интервью Би-би-си заявил глава республики Александр Лукашенко.

"Я не буду их задерживать на границе, держать их на границе. Повторяю: и впредь не буду, если они будут идти через Беларусь. Потому что они идут не ко мне, а к вам (на Запад. — Прим. Лайфа)", — указал политик.

Ранее Лукашенко заявил о нежелании Евросоюза вести переговоры по мигрантам. Белорусский лидер подчеркнул, что страна и сама может справиться с беженцами, но продолжит требовать у Германии забрать их к себе.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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