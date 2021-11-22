Лукашенко пообещал не задерживать беженцев, законно попавших в Белоруссию
Как заявил лидер республики, мигрантов, следующих на Запад транзитом, власти не собираются держать на границе.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Правоохранительные органы Белоруссии не станут задерживать мигрантов, которые следуют на Запад транзитом через страну на законных основаниях. Об этом в интервью Би-би-си заявил глава республики Александр Лукашенко.
"Я не буду их задерживать на границе, держать их на границе. Повторяю: и впредь не буду, если они будут идти через Беларусь. Потому что они идут не ко мне, а к вам (на Запад. — Прим. Лайфа)", — указал политик.
Ранее Лукашенко заявил о нежелании Евросоюза вести переговоры по мигрантам. Белорусский лидер подчеркнул, что страна и сама может справиться с беженцами, но продолжит требовать у Германии забрать их к себе.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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