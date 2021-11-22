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Юрист Князев оценил шансы принятия запрета на упоминание национальности преступников в СМИ

По словам специалиста, уже существуют подобные законодательные акты. В частности, эксперт вспомнил о серьёзном наказании за разжигание межнациональной розни.

22 ноября, 14:47

Фото © Shutterstock

Законопроект о запрете упоминания национальности преступников в средствах массовой информации вряд ли будет принят, считает адвокат, председатель московской коллегии адвокатов "Князев и партнёры" Андрей Князев. Таким мнением он поделился в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Вряд ли это предложение будет принято. Прежде всего, это невозможно отследить — у нас сотни и тысячи СМИ. Да и не особо это нужно. Если мы фамилию можем назвать, то, наверное, все поймут — Иванов или Алиев?" — отметил юрист.

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Он добавил, что есть смысл вести борьбу с тем, чтобы люди не совершали преступления в своей диаспоре, а от того, будет упоминаться фамилия или национальность злоумышленника или нет, вряд ли что-то изменится. По мнению Князева, даже если закон примут, он будет "мёртвым". Кроме того, как отметил эксперт, уже есть подобные законодательные акты: например, статья "Экстремизм", существует серьёзное наказание за разжигание межнациональной розни.

"Не знаю, чем чревато указание национальности. Все знают, что преступность не имеет национальности. Закон будет излишним", — заключил юрист.

Сенатор Клишас оценил законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников

Сенатор Клишас оценил законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников

Напомним, что законопроект, о котором идёт речь, внёс в Государственную думу Парламент Чеченской Республики. По мнению автора инициативы, введение данной меры обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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