Юрист Князев оценил шансы принятия запрета на упоминание национальности преступников в СМИ

Законопроект о запрете упоминания национальности преступников в средствах массовой информации вряд ли будет принят, считает адвокат, председатель московской коллегии адвокатов "Князев и партнёры" Андрей Князев. Таким мнением он поделился в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Вряд ли это предложение будет принято. Прежде всего, это невозможно отследить — у нас сотни и тысячи СМИ. Да и не особо это нужно. Если мы фамилию можем назвать, то, наверное, все поймут — Иванов или Алиев?" — отметил юрист.

Он добавил, что есть смысл вести борьбу с тем, чтобы люди не совершали преступления в своей диаспоре, а от того, будет упоминаться фамилия или национальность злоумышленника или нет, вряд ли что-то изменится. По мнению Князева, даже если закон примут, он будет "мёртвым". Кроме того, как отметил эксперт, уже есть подобные законодательные акты: например, статья "Экстремизм", существует серьёзное наказание за разжигание межнациональной розни.

"Не знаю, чем чревато указание национальности. Все знают, что преступность не имеет национальности. Закон будет излишним", — заключил юрист.