Дарья Сагалова назвала хайпом новость про скрытую камеру в женском туалете в здании ГИТИСа

Актриса Дарья Сагалова, известная по сериалу "Счастливы вместе", считает, что новость про скрытую камеру в женском туалете в здании ГИТИСа — обычный хайп. В беседе с Лайфом артистка посоветовала заявившей об устройстве девушке стараться показывать свой талант, а не пытаться получить популярность с помощью "туалетных историй". Напомним, всё произошло в блоке, который арендует Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

"Просто решила хайпануть. Сейчас же модно хайповать. Я как-то слабо в это верю. <...> Я не думаю, что Никита Сергеевич настолько невнимателен к людям и выбору своих сотрудников, чтобы нанять на работу маньяка, получается?" — заявила Сагалова.

Она отметила, что служит в этом театре уже почти 20 лет и бывали различные ситуации — от бойкотов между актёрами до "некрасивой" смены директора. Однако дела "с невменяемыми психически людьми" в учреждении не имели.

"Я посоветовала бы этой девушке, если ей хочется, чтобы её фамилию запомнили, придумывать не туалетные истории, а показать свой талант в деле", — заключила собеседница.

В то же время Дарья Игнатьева, пресс-секретарь Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова, заявила Лайфу, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному инциденту.