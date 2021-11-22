Хирург НИИ Склифосовского Шарипов поведал о состоянии певицы Хлебниковой

Профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифосовского Игорь Шарипов в беседе с газетой "Известия" рассказал о состоянии пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой. Он подтвердил, что певицу отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Хирург отметил, что в состоянии певицы есть улучшения. Однако несмотря на это могут уйти целые годы на полное восстановление артистки.

"Да, ей лучше. Естественно, мы и рассчитываем, спасаем всем миром. Это длительный период. Кожи такой процент сгорел. Как она восстановится? Это нужно и пластику будет делать, и пересадку кожи. Длительный процесс на годы, мягко говоря. А любая операция — это кровопотеря, лимфопотеря", — рассказал Шарипов.