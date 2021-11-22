Хирург НИИ Склифосовского Шарипов поведал о состоянии певицы Хлебниковой
Профессор отделения сочетанных травм отметил, что улучшения есть. Однако несмотря на это на полное восстановление артистки могут уйти целые годы.
Фото © ТАСС / Астапкович Владимир
Профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифосовского Игорь Шарипов в беседе с газетой "Известия" рассказал о состоянии пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой. Он подтвердил, что певицу отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких.
Хирург отметил, что в состоянии певицы есть улучшения. Однако несмотря на это могут уйти целые годы на полное восстановление артистки.
"Да, ей лучше. Естественно, мы и рассчитываем, спасаем всем миром. Это длительный период. Кожи такой процент сгорел. Как она восстановится? Это нужно и пластику будет делать, и пересадку кожи. Длительный процесс на годы, мягко говоря. А любая операция — это кровопотеря, лимфопотеря", — рассказал Шарипов.
Лайф писал, что певица Марина Хлебникова во время пожара пыталась спастись самостоятельно. До приезда огнеборцев дочь артистки переговаривалась с ней через дверь, пока та пыталась выбраться на свежий воздух.
Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве, на улице Ратной, площадь возгорания составила десять квадратных метров. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Сама артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких. Ранее Лайф сообщал, что Марина Хлебникова впала в кому.
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