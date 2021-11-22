Нарколог Шуров рассказал, как ожог может усугубить зависимость певицы Марины Хлебниковой

У певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в своей квартире, предположительно, имеются проблемы с алкоголем. Во время происшествия артистка находилась в фактически наркозном опьянении, сообщил Лайфу психотерапевт-нарколог Василий Шуров.

"Мы чётко видим, что человек очень худой, но тем не менее лицо такое одутловатое и отёчное. Можно предположить, что были проблемы с алкоголем. Понятно, что звёзды тщательнейшим образом скрывают эту историю и никогда этого не выплывает. Но сам факт, что человек пьяный начал курить в кровати — это одно, а второе — это обгореть до такой стадии, и лицо ещё", — рассказал врач.

По его словам, Хлебникова во время пожара находилась в таком пьяном состоянии, как будто под наркозом: не чувствовала, что происходит, не проснулась вовремя и не приняла меры к тому, чтобы обезопасить себя. У таких пациентов снижен иммунитет и возможности организма к самовосстановлению, уверен специалист.

"Повреждена печень, поэтому сама по себе такая ожоговая болезнь и реабилитация будут протекать с осложнениями и гораздо дольше, как если бы человек не употреблял. Всё это очень печально, мы все за неё переживаем и надеемся (на лучшее. — Прим. Лайфа)", — объяснил психотерапевт-нарколог.

Он отметил, что лицо для женщины, тем более публичной, много значит. И не исключено, что психотравма по восстановлении усугубит зависимость звезды, заключил собеседник.