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Нарколог Шуров рассказал, как ожог может усугубить зависимость певицы Марины Хлебниковой

Сама по себе такая ожоговая болезнь и реабилитация будут протекать с осложнениями и гораздо дольше в сравнении с тем, когда речь идёт о человеке, не употребляющем алкоголь, отметил врач.

22 ноября, 13:27
<p>Марина Хлебникова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B50SrfOiU1h/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">marina_hlebnikova_official</a></p>

Марина Хлебникова. Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official

У певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в своей квартире, предположительно, имеются проблемы с алкоголем. Во время происшествия артистка находилась в фактически наркозном опьянении, сообщил Лайфу психотерапевт-нарколог Василий Шуров.

"Мы чётко видим, что человек очень худой, но тем не менее лицо такое одутловатое и отёчное. Можно предположить, что были проблемы с алкоголем. Понятно, что звёзды тщательнейшим образом скрывают эту историю и никогда этого не выплывает. Но сам факт, что человек пьяный начал курить в кровати — это одно, а второе — это обгореть до такой стадии, и лицо ещё", — рассказал врач.

По его словам, Хлебникова во время пожара находилась в таком пьяном состоянии, как будто под наркозом: не чувствовала, что происходит, не проснулась вовремя и не приняла меры к тому, чтобы обезопасить себя. У таких пациентов снижен иммунитет и возможности организма к самовосстановлению, уверен специалист.

Врачи заявили, что у пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой обожжены веки

Врачи заявили, что у пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой обожжены веки

"Повреждена печень, поэтому сама по себе такая ожоговая болезнь и реабилитация будут протекать с осложнениями и гораздо дольше, как если бы человек не употреблял. Всё это очень печально, мы все за неё переживаем и надеемся (на лучшее. — Прим. Лайфа)", — объяснил психотерапевт-нарколог.

Пострадавшую при пожаре певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ

Пострадавшую при пожаре певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ

Он отметил, что лицо для женщины, тем более публичной, много значит. И не исключено, что психотравма по восстановлении усугубит зависимость звезды, заключил собеседник.

Ранее Лайф писал, что певица Марина Хлебникова во время пожара пыталась спастись самостоятельно. До приезда огнеборцев дочь артистки переговаривалась с ней через дверь, пока та пыталась выбраться на свежий воздух.

Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве, на улице Ратной, площадь возгорания составила десять квадратных метров. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Сама артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких. Ранее Лайф писал, что Марина Хлебникова впала в кому.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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