Родные захоронили прах трагически убитой Болдуином украинки Хатчинс
По словам мужа погибшей Мэтью, они с девятилетним сыном ощутили "удушающую тишину" её безвозвратного исчезновения, которая повисла в их доме.
Фото © Instagram / halynahutchins
Родные трагически погибшей на съёмках фильма "Ржавчина" кинооператора Халины Хатчинс провели закрытую церемонию прощания с ней, на которой захоронили урну с прахом. Об этом сообщает издание People.
Отмечается, что она состоялась в минувшие выходные, однако точная дата и место проведения не называются. На церемонии присутствовали лишь родственники и близкие друзья Халины.
Надпись на надгробии гласит: "Её свет очерчивает наши жизни, продолжайте следовать своему видению".
Фото © People / HUTCHINS FAMILY
"Халина была любовью моей жизни, и то, что мы её потеряли, разрушило мечты нашей семьи", — признался муж погибшей кинооператора Мэтью.
По его словам, после трагедии он и девятилетний сын Андрос ощутили "тишину её безвозвратного исчезновения, удушающую тишину в нашем доме".
Напомним, трагедия произошла, когда американский актёр Алек Болдуин на съёмках фильма "Ржавчина" выстрелил из пистолета, однако патрон оказался не холостым, в результате чего пуля разорвалась и попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины погибла. Помощник режиссёра признал нарушения, связанные с оружием на съёмочной площадке.
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