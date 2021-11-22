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Родные захоронили прах трагически убитой Болдуином украинки Хатчинс

По словам мужа погибшей Мэтью, они с девятилетним сыном ощутили "удушающую тишину" её безвозвратного исчезновения, которая повисла в их доме.

22 ноября, 13:20
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BtMT2mrgNf7/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">halynahutchins</a></p>

Фото © Instagram / halynahutchins

Родные трагически погибшей на съёмках фильма "Ржавчина" кинооператора Халины Хатчинс провели закрытую церемонию прощания с ней, на которой захоронили урну с прахом. Об этом сообщает издание People.

Отмечается, что она состоялась в минувшие выходные, однако точная дата и место проведения не называются. На церемонии присутствовали лишь родственники и близкие друзья Халины.

Надпись на надгробии гласит: "Её свет очерчивает наши жизни, продолжайте следовать своему видению".

Фото © People / HUTCHINS FAMILY

Фото © People / HUTCHINS FAMILY

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"Халина была любовью моей жизни, и то, что мы её потеряли, разрушило мечты нашей семьи", — признался муж погибшей кинооператора Мэтью.

По его словам, после трагедии он и девятилетний сын Андрос ощутили "тишину её безвозвратного исчезновения, удушающую тишину в нашем доме".

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Напомним, трагедия произошла, когда американский актёр Алек Болдуин на съёмках фильма "Ржавчина" выстрелил из пистолета, однако патрон оказался не холостым, в результате чего пуля разорвалась и попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины погибла. Помощник режиссёра признал нарушения, связанные с оружием на съёмочной площадке.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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