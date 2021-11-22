Родные захоронили прах трагически убитой Болдуином украинки Хатчинс

Родные трагически погибшей на съёмках фильма "Ржавчина" кинооператора Халины Хатчинс провели закрытую церемонию прощания с ней, на которой захоронили урну с прахом. Об этом сообщает издание People.

Отмечается, что она состоялась в минувшие выходные, однако точная дата и место проведения не называются. На церемонии присутствовали лишь родственники и близкие друзья Халины.

Надпись на надгробии гласит: "Её свет очерчивает наши жизни, продолжайте следовать своему видению".

Фото © People / HUTCHINS FAMILY

"Халина была любовью моей жизни, и то, что мы её потеряли, разрушило мечты нашей семьи", — признался муж погибшей кинооператора Мэтью.